Carteira de ações da EXAME Research já subiu 38%. Veja como

A carteira de ações da EXAME, desenvolvida pela equipe de analistas da EXAME Research, acumula alta de 38% desde sua criação, em abril deste ano. A carteira tem uma rentabilidade superior ao desempenho do Ibovespa, que no mês período acumula ganhos de 30%.

Somente no mês de junho, a carteira já subiu 10%, enquanto Ibovespa avançou 8,96%. Bruno Lima, analista de renda variável da EXAME Research, explica que a carteira é focada na busca do alpha (dar um retorno acima do índice de referência), ou seja, o objetivo é o ganho de capital. “Nossa carteira é diversificada. Os ativos são escolhidos pensando sempre em mais de um cenário.”

Para junho, a carteira foi pensada mais no cenário micro do que no macro (questões geopolíticas, questões políticas e fiscais no país, por exemplo). Atualmente, a carteira tem a seguinte composição: 35% em varejo, 10% em empresas exportadoras de proteína, 15% em energia, 30% em commodities e 10% em construção civil. “Desde o início carregamos na carteira Magazine Luiza, Vale, Energisa e Gerdau”, explica Lima.

Ações em destaque

No início do mês, a EXAME Research inclui na carteira as ações da Direcional (DIRR3). Desde então, o papel tem alta acumulada de mais de 46%.

Para a equipe de analistas, o processo de construção da Direcional permite operar em níveis de eficiência superior à média dos concorrentes. A companhia atua principalmente na incorporação de imóveis populares, como Minha Casa, Minha Vida. “Nestes imóveis a planta é padronizada. Ter um estande de vendas não faz diferença. Quem tinha uma poupança para comprar imóvel não mudou de decisão com a pandemia. A escolha acaba sendo pelo imóvel que cabe no bolso”, acrescenta Lima.

Outro destaque na carteira no mês foram as ações da Lojas Americanas, que até agora já subiram 15% “A empresa é totalmente integrada entre varejo físico e o digital. Ela também manteve 80% das operações em funcionamento em meio à pandemia”, finaliza o analista.

