Caos no mercado: todas ações do Ibovespa caem com pessimismo sobre 2ª onda

Os primeiros minutos do pregão desta quarta-feira, 28, foram caóticos na B3, com todas as ações do Ibovespa chegando a ser negociadas no campo negativo com os temores sobre os efeitos econômicos da segunda onda de coronavírus pressionando o mercado financeiro mundial. A preocupação sobre o avanço do coronavírus ganhou ainda mais força com a possibilidade de a França decretar um lockdown de um mês, sondada pela imprensa local. No mercado francês, o índice CAC cai 4%.

Entre os componentes do índice, somente as ações do Carrefour (CRFB3) tentam ficar no campo positivo, após a rede de supermercados ter apresentando alta nas vendas em prévia operacional. As ações da Suzano (SUZB3), beneficiadas pela alta do dólar, chegaram a esboçar alguma reação no início do pregão, mas sem sucesso.

Petróleo

No mercado, a alta dos casos de coronavírus e a expectativa de medidas de restrição mais duras só aumentam as incertezas sobre o consumo de petróleo no mundo, fazendo o preço da commodity despencar mais de 5%, puxando as ações de empresas do setor. Na bolsa, os papéis da da PetroRio (PRIO3) recuam 4,78%, enquanto os da Petrobras (PETR3 e PETR4) já se desvalorizam mais de 4%. A petrolífera estatal deve apresentar o resultado do terceiro trimestre nesta noite.

Aéreas

Outro setor altamente afetado pelas medidas de isolamento social, as ações das companhias aéreas Azul (AZUL4) e GOL (GOLL4) têm respectivas perdas de 6,84% e 6,88%. “As aéreas são as mais prejudicadas nesse cenário, principalmente devido ao vírus. Elas dependem não só de uma retomada econômica, mas também sanitária. O cenário que tem se desenhado nos últimos dias volta a trazer alarde”, diz Henrique Esteter, analista da Guide Investimentos. Os papéis da agência de turismo CVC (CVCB3), também dependente da locomoção de pessoas, recuam 6,56%.

Gerdau

Também entre as maiores quedas da sessão, as ações da Gerdau (GGBR4) caem 4,83%, após divulgar balanço do terceiro trimestre nesta manhã. No período, a companhia registrou lucro líquido de 794,6 milhões de reais – 96,7% a mais do que no mesmo período do ano passado. A receita líquida ficou em 12,22 bilhões de reais, ficando 9,6% acima do consenso de mercado e 23% superior à do terceiro trimestre de 2019. Analistas da Exame Research, consideraram o resultado forte, mas alertam que a alta recente dos papéis da empresa já vinham capturando uma surpresa positiva no balanço.

Raia Drogasil

Outro papel que cai após a divulgação de resultado é o da Raia Drogasil (RADL3), com 7,02% de desvalorização. No terceiro trimestre, o lucro líquido da empresa ficou em 175 milhões de reais, representando um crescimento anual de 19%, enquanto a receita bruta atingiu 5,4 bilhões de reais, superando em 13% a do mesmo período do ano passado. Os destaque positivos do balanço da rede de farmácias foram a abertura de 64 lojas e os 5,6 milhões de downloads de seu aplicativo. Por outro lado, a companha, que é líder no segmento de farmácias, perdeu market share na região Centro-Oeste. Embora considerem que esse efeito não vai deve se estender para os próximos trimestres, analistas da Exame Research acreditam que o preço do ativo também não está barato. “O prêmio embutido em seus múltiplos quando comparado a outros da cadeia de varejo limita a valorização no curto prazo.”

Exportadoras

Com o dólar já sendo negociado no maior patamar desde maio, as ações de empresas com produção voltada para o exterior são as que têm os melhores desempenhos da bolsa. Mas ainda assim, seguem no campo negativo. Entre as menores quedas do dia, estão os papéis da Suzano (SUZB3), JBS (JBSS3), e BRF (BRFS3), com respectivas perdas de 1,9%, 1,86% e 1,89%.

Carrefour

Os papéis do Carrefour, que apresentou fortes dados operacionais na véspera, também figuram entre as menores quedas, caindo apenas 1,34%. No terceiro trimestre, as vendas totais do grupo cresceram 27,3% na comparação anual para 19,276 bilhões de reais. O destaque ficou com as vendas do Atacadão, que aumentaram 31,5% para 13.545 bilhões de reais. A receita e o lucro da empresa serão apresentados somente no balanço, que deve ser divulgado no dia 10 de novembro.