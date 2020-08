Caixa Econômica avalia venda de parte de suas ações no Banco Pan

A Caixa Econômica Federal está discutindo com bancos de investimento a venda de participação de aproximadamente 800 milhões de reais em ações preferenciais que possui no Banco Pan, do mesmo grupo que controla a EXAME, de acordo com um documento enviado à Comissão de Valores Mobiliários.

BTG Pactual, Itaú BBA, Credit Suisse e a própria Caixa devem ser os coordenadores da oferta.

O objetivo da Caixa é se desfazer apenas das 89,6 milhões de ações preferenciais no Pan, mas manter suas ações ordinárias na instituição.