Cadastro de chave do PIX; o futuro de Witzel e tudo para ler hoje

PIX: cadastro de chave começa nesta segunda. Entenda para que serve

A data de lançamento oficial do PIX está prevista para 16 de novembro de 2020

Contagem regressiva para definição do futuro de Witzel no governo do RJ

A partir desta segunda-feira, 5, começam a contar os prazos do julgamento no Tribunal Misto. Os trabalhos devem ser concluídos em até 120 dias

Passageiros? Não: cargas. Azul amplia aposta no transporte de mercadorias

O segmento de transporte de carga, que normalmente representa 5% das receitas da Azul, chegou a ser responsável por 60% das receitas no pico da pandemia

No radar: Trump, Brasília, PMI e o que mais move o mercado nesta segunda

Presidente americano dá sinais de que está recuperado do coronavírus e alivia tensão entre investidores; Guedes e Maia podem selar paz

Hoje é o dia do emprendedor. Com crise e pouco crédito, dá para celebrar?

As micro e pequenas empresas foram afetadas pelo fechamento do comércio e dificuldades para conseguir linhas de crédito a juro baixo, como o Pronampe

Neon lança conta digital sem mensalidade para MEIs

Um ano após comprar a MEI Fácil, o banco digital anuncia a criação de produtos financeiros para os microempreendedores individuais brasileiros

Apple reabre lojas no Brasil, mas só atende com hora marcada

Duas lojas já reabriram neste final de semana depois de ficarem fechadas por seis meses

Câmara dos EUA pode dar golpe duro em Amazon, Apple, Google e Facebook

Relatório sobre práticas antitruste das gigantes da tecnologia deve ser revelado nesta segunda-feira (5). Em julho, executivos negaram acusações

Gilmar atende pedido da OAB e suspende ações contra advogados

Ministro suspendeu as ações penais contra todos os 30 denunciados acusados terem desviado mais de R$ 150 milhões do Sistema S fluminense

Reino Unido prevê vacinação contra covid-19 apenas para grupos de risco

Representante do governo britânico afirmou que uma vacinação geral da população contra covid-19 “não vai acontecer”

Maduro diz que seu filho participará de testes da vacina russa

Um lote de vacinas Sputnik V chegou à Venezuela na sexta-feira, anunciou o governo; 2.000 venezuelanos vão participar dos testes

Nova Zelândia afirma que venceu a 2ª onda de coronavírus

Há 12 dias Auckland não registra novos casos de covid-19. Jacinda Ardern anunciou o fim das restrições e afirmou que o país “venceu novamente o vírus”

33 eventos online para empreendedores que acontecem nesta semana

A EXAME preparou uma lista com cursos e eventos que serão disponibilizados online ao longo desta semana para ajudar quem tem ou quer começar um negócio

Twitter tem vagas para alunos de qualquer área e inglês não é requisito

Selecionados para trabalhar na rede social terão benefícios como auxílio academia. Trabalho poderá ser remoto, a depender das condições sanitárias

Casio mira expansão no país com foco na linha de relógios premium G-Shock

Em entrevista exclusiva à EXAME, executivos detalharam os planos para crescer no mercado brasileiro com produtos de maior valor agregado

Nesta segunda-feira (5), o Copom vai divulgar o Boletim Focus. O documento apresenta as projeções para os índices de crescimento da economia, de inflação, além de previsão para o valor do dólar e da taxa de juros no Brasil.

