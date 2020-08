C&A e a crise na moda; o que virá na ata do Fed? e tudo para ler hoje

Leia as principais notícias desta quarta-feira (18) para começar o dia bem informado:

As quentes do dia

Ata do Fed trará ânimo para a economia global?

Política de juros nos EUA é fundamental para dinâmica de investimentos no mundo, além de mexer em curva futura de juros, inflação e câmbio de outros países

C&A deve divulgar queda de 76,5% nas vendas com lojas fechadas na pandemia

Varejistas de roupas estão entre as que tiveram maior prejuízo com o surto do novo coronavírus

As varejistas mais eficientes do país (spoiler: Via Varejo bate Magalu)

Ranking mostra as varejistas mais eficientes em seus segmentos: Magazine Luiza perde para Via Varejo e Pão de Açúcar perde para o Carrefour; veja as listas

Um a cada três carros vendidos é um hatch – veja os mais populares do ano

Os hatch foram ultrapassados pelos SUV’s, com o T-Cross como líder de vendas, em julho; no ano, o hatch Onix, da GM, se mantém como o mais popular

Congresso discute renúncia fiscal à pesquisa de tratamentos para covid-19

O incentivo é bem similar ao da Lei do Bem, de 15 anos, de renúncia fiscal em troca de pesquisa e desenvolvimento nas empresas

Poupatempo reabre para atendimento presencial em oito postos

Serviços exigem agendamento online, com prioridade para casos que não podem ser resolvidos à distância. Demais postos terão reabertura gradual

STF julga “dossiê” do MJ e deve limitar atividades de inteligência

Ministros pretendem utilizar julgamento para fixar diretrizes de atuação de órgãos de inteligência

MEC quer abrir mão de R$ 55 milhões para militares

Maior parte dos cortes será nas despesas “discricionárias”, ou seja, aqueles gastos que não são obrigatórios e que o MEC pode optar ou não por fazer

Covid-19: Plano do governo contraria STF e protege 30% das áreas indígenas

Apenas 163 das 537 terras indígenas aparecem como beneficiadas pelas medidas determinadas pelo STF contra o avanço da covid-19

Estudo liga covid-19 a aumento de diabetes tipo 1 em crianças

Durante o pico da pandemia no Reino Unido, o número de casos novos de diabetes tipo 1 em crianças cresceu na comparação com anos anteriores

Caixa paga auxílio emergencial para os nascidos em outubro

O crédito para os beneficiários nascidos em outubro faz parte do Ciclo 1 de pagamentos

Bolsa Família final 2 recebe última parcela do auxílio emergencial

Os beneficiários podem sacar o dinheiro nesta quarta-feira nas agências bancárias

Pacotes de viagens ficam até 40% mais baratos na pandemia. Veja opções

Hotéis começam a reabrir este mês e viajante começa a pesquisar viagens até agosto de 2021

Política e mundo

Este país vai tornar a vacinação contra coronavírus obrigatória

Antecipando possíveis movimentos antivacina, o primeiro-ministro destacou que há muitas coisas em jogo para permitir que a doença continue em propagação

Convenção oficializa candidatura Biden e expõe divisões do partido

A segunda noite da convenção nacional democrata foi marcada pela participação do ex-presidente Bill Clinton e novas críticas ao governo Trump

Cuba inicia testes de sua vacina contra o coronavírus em humanos

Cuba informou os resultados da vacina contra o novo coronavírus devem ser publicados em fevereiro de 2021

Enquanto você desligou…

Ambev abre 200 vagas de estágio para qualquer curso e sem teste de inglês

O processo de seleção será 100% remoto. Estudantes de todo o Brasil e com formação prevista para 2022 podem se inscrever!

Clientes do Itaú podem trocar de iPhone por um modelo novo a cada 21 meses

Após pagar as parcelas por quase dois anos, o cliente pode quitar o que falta para ficar com o aparelho, iniciar novo financiamento ou devolver o smartphone

Bolsa americana bate recorde e supera perdas causadas pela pandemia

Seis meses depois do início da crise, o índice S&P 500 encerrou o pregão em alta de 0,2% para 3.389,78 pontos, maior pontuação já alcançada

Natura mira expansão na China e prepara relançamento da Avon

A empresa brasileira, fundada em 1969, atualmente vende produtos da The Body Shop e da Aesop na China por meio da plataforma online Tmall

Prevenir novas pandemias custaria 2,7% das perdas globais com a covid-19

Pesquisadores calcularam que investir em políticas ambientais contra desmatamento e tráfico de animais silvestres pode evitar novas pandemias globais

Déjà vu da gestão Dilma a efeito rebote: os desafios da economia no 2º semestre

Crescem pressões de diversos lados para avanço de gastos públicos. Se, por um lado, governo se compromete com ajuste, de outro, faz planos de olho em 2022

Agenda

Na Europa tem a divulgação do Índice de Preços ao Consumidor (IPC), que mede a evolução dos preços de bens e serviços, excluindo alimentos e energia. O IPC calcula variações de preços a partir da perspectiva do consumidor. É uma maneira fundamental de medir mudanças nas tendências de compra e a inflação na região. Já nos Estados Unidos, o estoque de petróleo bruto será atualizado, como ocorre toda semana.

Live

18h – Eleições nos EUA e impacto para o Brasil

O Bússola, parceria da EXAME e FSB, fala sobre as eleições americanas, entre Donald Trump e Joe Biden, que vão entrando no momento decisivo. Participarão do debate Demétrio Magnoli, sociólogo e colunista dos jornais Folha de S. Paulo e O Globo; Sérgio Amaral, sócio de Felsberg e Advogados, ex-embaixador do Brasil e ex-ministro do Comércio Exterior; e Hussein Kalout, cientista político, pesquisador da universidade de Harvard e ex-secretário especial de assuntos estratégicos da presidência. O evento terá a mediação de Flavio Castro, sócio-diretor da FSB Comunicação, e Júlia Dias Leite, Diretora-Presidente do CEBRI.

Inscreva-se aqui e participe do debate enviando suas perguntas. e participe do debate enviando suas perguntas.

Frase do dia

“Saber o que torna seus funcionários felizes irá não só aumentar produtividade e moral, mas também fará com eles pensem menos em desistir.” — Neil Lebovits.