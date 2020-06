BTG Pactual pode captar R$ 2,56 bilhões em oferta de papéis

O Banco BTG Pactual anunciou nesta segunda-feira oferta primária restrita de até 35.625.000 units, que deve ser precificada no próximo dia 29.

Considerando preço de fechamento da última sexta-feira, de 72 reais por unit, a operação pode movimentar 2,565 bilhões de reais.

De acordo com o BTG, os recursos líquidos provenientes da oferta serão usados para acelerar iniciativas estratégicas e o crescimento da sua plataforma de varejo digital.

A operação prevê inicialmente a venda de 28.500.000 units, compreendendo 28.500.000 ações ordinárias e 57.000.000 ações preferenciais, montante que pode ser acrescida em até 25% (até 7.125.000 units) para atender eventual excesso de demanda.

BTG Pactual, Bradesco BBI, Itaú BBA e Santander Brasil são os coordenadores da oferta.

As units do BTG acumulam perda de 4,6% em 2020, contra um declínio de 16,5% registrado pelo Ibovespa. Apenas em junho, contudo, os papéis contabilizam uma valorização de 47,4%, enquanto o Ibovespa sobe 10,5% no mesmo período.