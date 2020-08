Braskem dispara na Bolsa com retomada da venda

As ações da Braskem subiam forte na manhã desta segunda-feira, 10. Por volta das 11h40, os papéis da companhia registravam ganhos de 6,25%, sendo vendidos por 24,64 reais, cada papel.

Na última sexta-feira, após o fechamento do mercado, a companhia divulgou um comunicado informando que a sua controladora Odebrecht iniciou atos preparatórios para estruturar um processo de alienação privada de até a totalidade de sua participação na Braskem.

A decisão vem pouco depois da homologação do plano de recuperação judicial da Odebrecht, que inclui a venda da Braskem no documento. Atualmente, a Odebrecht tem 50,1% do capital votante e 38,1% do capital total da petroquímica, com a Petrobras tendo outra fatia do controle com 47% do capital votante e 36,1% do capital total.

“A Odebrecht e Petrobras são os dois grandes acionistas da Braskem, e a possibilidade de venda da participação de ambas sempre foi vista com bons olhos pelo mercado”, afirma a equipe de analistas da Exame Research.

Já a equipe da Levante apontou que a notícia é positiva tanto para a Braskem, que tem a possibilidade de melhora da governança e consequentemente destravando valor para a empresa, quanto para a Petrobras que retoma a possibilidade de mais um desinvestimento bilionário, dando continuidade a seu processo de venda de ativos.

“Atualmente a Braskem possui valor de mercado de cerca de R$ 18,6 bilhões, bem abaixo do patamar de R$ 48 bilhões no período de negociações com a holandesa LyondellBasell em 2018/2019 e a empresa encontra-se em situação financeira delicada com receitas decrescentes diante da pandemia e relação Dívida Líquida/Ebitda chegando a 7,11x.”