Brasileiros recebem vacina; R$ 32 bi para PMEs? e tudo para ler hoje

As quentes do dia

Voluntários brasileiros recebem as primeiras doses da CoronaVac

Vacina desenvolvida na China tornou 90% das pessoas testadas imunes à covid-19

PEC que torna Fundeb permanente deve ser analisada hoje

Em discussão há 5 anos, proposta prevê 12,5% de complementação em 2021. Atualmente, o governo aporta 10% da contribuição total dos estados e municípios

Deputados concluem votação de MP para liberar até R$ 32 bi às PMEs

Boa parte dos recursos vai para o Pronampe, linha queridinha dos empreendedores por causa dos juros baixos

Mesmo na pandemia, Vale deve anunciar aumento na produção

Apesar das restrições da quarentena, a mineradora brasileira vem se recuperando

Volkswagen quer “massificar” carros elétricos com o compacto ID.3

Disposta a ameaçar a Tesla, a montadora alemã pretende lançar seu modelo mais barato por cerca de 23.000 euros no mercado europeu

Nossa expectativa é fechar o ano no positivo, diz presidente da Marcopolo

Em entrevista à EXAME, o presidente da empresa falou sobre apostas para o futuro e como a pandemia impactou o negócio

Internado, cacique Raoni tem quadro “estável” após transfusão de sangue

O cacique Raoni, de 90 anos, teve um sangramento digestivo e os que ele fez para detecção da covid-19 deram negativo

Pagamento da 4ª parcela do auxílio emergencial começa nesta segunda

Os primeiros beneficiários que recebem o auxílio são os inscritos no programa Bolsa Família

FGTS de até R$ 1.045 é liberado para os nascidos em abril

O pagamento será realizado por meio de crédito em conta poupança social digital da Caixa

Política e mundo

Kanye West volta atrás, lança candidatura a presidente dos EUA e chora

West não chegou a tempo de se inscrever na lista oficial de candidatos em vários estados, mas está na lista de Oklahoma e relançou sua candidatura nos EUA

Será golpe? Trump diz que pode não aceitar resultado das eleições

Presidente americano afirmou que “terá de ver” se aceita o resultado da votação, marcada para novembro. Joe Biden, seu oponente, abriu 15 pontos de vantagem

Trump diz que covid está controlada, mas Flórida tem 12 mil novos casos

Este é o quinto dia seguido com mais de 10 mil novas infecções no estado americano

Após recorde de casos, Hong Kong impõe medidas mais rígidas na pandemia

Parques de diversão, academias e outros dez tipos de instalações permanecerão fechados por mais uma semana

Conversas sobre fundo de recuperação da UE pós-Covid têm impasse

Tema foi tratado por líderes em Bruxelas; sobre a mesa, está um pacote de 1,8 trilhão de euros para o próximo orçamento de longo prazo do bloco

Enquanto você desligou…

Em nova corrida espacial, países e empresas lançam missões a Lua e Marte

Em uma indústria avaliada em quase 360 bilhões de dólares globalmente, vale tudo para chegar na frente?

Qual é a taxa de mortalidade do coronavírus? Ninguém sabe

Covid-19 é misteriosa para cientistas do mundo todo e especialistas indicam que distanciamento social ainda é solução para conter mortalidade da pandemia

Bunge contrata trainees e paga R$ 6,5 mil. Veja outras 32 oportunidades

O programa de trainee da Afya teve as inscrições prorrogadas. Confira a seleção da semana das vagas de estágio e trainee

35 eventos online para empreendedores que acontecem esta semana

Confira cursos, eventos e palestras que serão disponibilizados online entre os dias 20 e 26 de julho para ajudar quem tem ou quer começar um negócio

Carro elétrico mais barato que celular? Na Europa é possível

Subsídios para compra de veículos a bateria geram corrida às concessionárias. Na Alemanha, um Smart EQ sai por 60 reais por mês

Agenda

Nesta segunda-feira (20), o Copom vai divulgar o Boletim Focus. O documento apresenta as projeções para os índices de crescimento da economia, de inflação, além de previsão para o valor do dólar e da taxa de juros no Brasil.

Webinar

Frase do dia

