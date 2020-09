Brasil em recessão?; saiba onde investir em setembro e tudo para ler hoje

Leia as principais notícias desta terça-feira (1) para começar o dia bem informado:

As quentes do dia

No radar: PIB, auxílio de R$ 300 e o que mais move o mercado nesta terça

Divulgação do IBGE deve confirmar que o país entrou em recessão; governo deve anunciar pagamento do auxílio emergencial até dezembro

PIB do 2º tri deve indicar que o fundo do poço da crise não será tão fundo

Expectativa de economistas é de uma queda de 10% na atividade econômica no segundo trimestre, metade do previsto no início da pandemia

Otimismo lá fora, incerteza no Brasil: veja onde investir em setembro

Fundos multimercados que investem no exterior tiveram rendimento médio de 2,64% em agosto e podem ser alternativa para perfil moderado

Balanços: os destaques positivos, negativos e as surpresas do 2o tri

Varejistas como Magalu e Via Varejo foram o destaque positivo, com a alta do comércio eletrônico e a chegada de milhares de vendedores aos marketplaces

B3 se prepara para tsunami ESG com renovação do índice de sustentabilidade

Objetivo da bolsa paulista é tornar o ISE mais transparente e objetivo, com maior foco em governança. Mercado de carbono também está nos planos

Vitreo e RBR lançam produto para investir em fundos imobiliários dos EUA

Gestores veem grande potencial de valorização de REITs, desvalorizados em relação ao mercado acionário americano

Engenheira formada no MIT é 1ª mulher a presidir fabricante de fones Bose

Lila Snyder passa a comandar a empresa a partir desta terça-feira e tem o desafio de enfrentar a concorrência cada vez maior da Apple nos fones de ouvido

Governo desiste de adiar Censo e prevê R$2 bilhões para pesquisa em 2021

O Censo seria realizado neste ano, mas foi adiado devido à pandemia de coronavírus, já que requer a ida dos entrevistadores a todos os domicílios do país

Desmatamento em unidades de conservação cresce 40% em 12 meses

As perdas registradas nas áreas protegidas da Amazônia atingiram 1.008 km² entre agosto de 2019 e julho deste ano

Remédio para artrite não cura covid-19, comprova laboratório

Após testes em larga escala, o laboratório não pretende organizar outros estudos clínicos sobre o uso do remédio para artrite no tratamento de covid-19

Política e mundo

MPRJ vai analisar denúncia sobre “Guardiões de Crivella”

Servidores e prefeito podem até responder por crimes de responsabilidade e improbidade administrativa por impedir reclamações contra hospitais municipais

MPRJ conclui investigação sobre suposta “rachadinha” de Flávio Bolsonaro

Flávio Bolsonaro foi investigado por peculato, lavagem de dinheiro e organização criminosa. Agora, o MPRJ vai decidir por denunciá-lo ou não

Impeachment do prefeito Porto Alegre leva incerteza à eleição

O processo de impeachment contra o prefeito Nelson Marchezan Junior, pré-candidato à reeleição, deve ser concluído às vésperas da votação do primeiro turno

PSC aciona STF contra afastamento de Witzel por decisão monocrática

Ação do PSC sugere ao Supremo que o afastamento do governador só pode ser decretado por 2/3 da Corte Especial do STJ

Trump defende atirador e visita terra de Jacob Blake em meio a protestos

O presidente americano vai a Kenosha, onde Blake levou tiros da polícia. Trump defendeu ontem o adolescente que matou dois manifestantes em protestos

Wuhan, cidade na China onde surgiu a covid-19, reabre as escolas. Veja Fotos

Quase 1,4 milhão de estudantes retornaram às aulas em cerca de 2.800 jardins de infância e escolas dos ensinos básico e fundamental

Partido do primeiro-ministro japonês escolherá sucessor em 14 de setembro

No poder desde o fim de 2012, Shinzo Abe renunciou devido a uma doença intestinal crônica, uma colite ulcerosa

Enquanto você desligou…

Corinthians fecha com a Hypera Pharma por naming rights de seu estádio

Estádio do clube paulista agora passa a se chamar Neo Química Arena; detalhes sobre o contrato devem ser revelados ao longo desta semana

Santander patrocina “mês do delivery” para incentivar bares e restaurantes

Até o final do mês, 50 bares e restaurantes de São Paulo oferecerão pratos e sobremesa por 60 reais — clientes Santander têm vantagens

Startup brasileira Washout quer ser “Uber das lavanderias”

A empresa, fundada em 2019, conecta pessoas que precisam mandar lavar roupa fora com quem tem uma máquina de lavar ociosa em casa

Agenda

Para dar início ao mês de setembro, a Europa divulga o Índice de Preços ao Consumidor (IPC), que mede a evolução dos preços de bens e serviços, excluindo alimentos e energia. O IPC calcula variações de preços a partir da perspectiva do consumidor. É uma maneira fundamental de medir mudanças nas tendências de compra e a inflação na região.

Nos Estados Unidos, o Fed libera os dados da produção industrial (PMI) americana no mês de agosto, assim como no acumulado do ano. Esse é um dos principais indicadores da economia do país e oferece perspectivas sobre a força do setor manufatureiro, os empregos na área, os salários e a renda dos trabalhadores.

No Brasil, será divulgado o Produto Interno Bruto (PIB) referente ao segundo trimestre de 2020. O índice é o principal da economia e aponta a taxa de crescimento do país.

Lives

12h – O futuro do entretenimento

A Bússola, parceria da Exame e a FSB, recebe Luis Bianchi, diretor de marketing América Latina da Roku, principal plataforma de streaming para TV dos EUA; Eduardo Albano, co-fundador da Ubook, maior plataforma de audiolivros, séries e documentários originais por streaming da América Latina; Tatiana Gracia, diretora de excelência de Marketing da Mondelez Brasil; e Luis Justo, CEO do Rock in Rio.

Para assistir e mandar suas perguntas, inscreva-se aqui.

18h – Quais as diferenças entre FIIs e fundos de investimento?

Exame Research: Arthur Moraes e Juliana Machado, da Exame Research, debatem o tema.

Frase do dia

“O sucesso é a soma de pequenos esforços repetidos dia após dia” – Robert Collier.