Bolsonaro visita Mato Grosso; pré-cadastro para o PIX e tudo para ler hoje

No radar: commodities em alta e o que mais move o mercado nesta sexta

Minério de ferro recupera parte das últimas perdas na China, enquanto petróleo segue trajetória de alta e caminha para alta semanal de mais de quase 10%

Foco no agronegócio, não nas queimadas: Bolsonaro vai ao Mato Grosso

O estado vive situação de calamidade com o aumento de focos de incêndio no Pantanal, mas visita do presidente deve ter foco no agronegócio

Bancos e fintechs fazem pré-cadastro para o PIX. Entenda

Cadastro das chaves do novo meio de pagamento começa em outubro, mas corrida pelo cliente já começou

Aliança global pela vacina da covid-19 encerra prazo de adesão dos países

Iniciativa liderada pela OMS com participação de 170 países pretende criar fundo global para garantir acesso à vacina; Brasil pediu mais tempo para decidir

Secretário de estado americano desembarca nesta sexta-feira em Roraima

Pompeo vai encontrar imigrantes venezuelanos de Boa Vista, depois que sanções impostas pelos EUA ao país latino não surtiram efeito no poder de Maduro

Exército determina retorno presencial em colégios militares

Aulas para estudantes do ensino médio devem retornar na próxima segunda-feira, dia 21 de setembro

Construtora do Paraná cresce no vácuo da Lava-Jato e alcança o exterior

Com carteira superior a R$ 400 milhões em obras, a Redram prevê dobrar de tamanho nos próximos dois anos e acaba de entregar seu primeiro projeto no Peru

QuintoAndar lança ferramenta de preço dinâmico para balizar o aluguel

Startup desenvolve algoritmo que leva em conta perto de 500 variáveis para sugerir ‘preço ótimo’ de aluguel que se ajusta às condições de mercado

Política e mundo

Investigação do caso Marielle Franco troca de chefe pela segunda vez

O delegado Moisés Santana assumiu a Delegacia de Homicídios da capital e será o responsável pelo caso

Mundo chega a 30 milhões de casos de coronavírus confirmados

A Índia é o mais recente epicentro da crise, embora as Américas do Norte e do Sul ainda representem quase metade do número de casos globais de coronavírus

No Ano Novo Judaico, Israel volta ao lockdown para conter avanço da covid

O país tem hoje a mais alta taxa de contaminação pela covid-19 per capita no mundo. São quase 177.000 casos numa população de 8,8 milhões de habitantes

Presidente interina da Bolívia desiste de disputar eleições

Um mês das eleições, Jeanine Áñez retirou sua candidatura para tentar evitar a vitória do esquerdista Luis Arce, apoiado pelo ex-presidente Evo Morales

Enquanto você desligou…

11 mil empregados devem deixar a Petrobras até o fim de 2021

Número representa cerca de um quarto da mão de obra da petroleira

Salário de R$ 8 mil ou home office: confira as vagas nestas duas empresas

Confira as vagas para profissionais de tecnologia na Kroton e na VTEX, cada uma com diferentes vantagens para os contratados

Revolução do Churrasco: os rodízios de carne estão com os dias contados?

Churrascaria tradicional inova nos cortes e na forma de servir, reduz em 90% o desperdício e registra aumento no consumo de carne

Agenda

Na Zona do Euro, Luis de Guindos, vice-presidente do Banco Central Europeu (BCE), vai prestar declarações sobre a possível direção futura da política monetária da região.

Lives

Frase do dia

