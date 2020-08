Bolsonaro vai ao Nordeste; efeito covid-19 no Magalu e tudo para ler hoje

Leia as principais notícias desta segunda-feira (17) para começar o dia bem informado:

As quentes do dia

Com popularidade em alta, Bolsonaro volta ao Nordeste

É a terceira visita de Jair Bolsonaro ao Nordeste em menos de dois meses. Desta vez, objetivo é inaugurar uma usina termoelétrica em Sergipe

Em alta de 66% no ano, Magalu mostra o tamanho do avanço na pandemia

O resultado do Magazine Luiza é emblemático para mostrar a transformação vivida pelas varejistas durante a pandemia do novo coronavírus

Federais retomam aulas virtuais — e os cursos presenciais, voltam quando?

A volta das atividades ocorre em meio à indefinição sobre a segurança de autorizar o ensino presencial com taxas altas de morte e contágio por covid-19

Japão entra em recessão após queda de 7,8% do PIB no 2º trimestre

Esta é a primeira recessão da terceira maior economia do mundo desde 2015

“Se nada mudar, a Oi fica insustentável”, diz presidente da operadora

Rodrigo Abreu afirma que a empresa precisa garantir a capacidade de investimento para não ficar insustentável no longo prazo

Para IBM, transformação digital impulsionada pela pandemia veio para ficar

Em entrevista à EXAME, o presidente da IBM no Brasil, Tonny Martins, diz que a pandemia acelerou a adoção de tecnologias como a computação em nuvem

Política e mundo

Começa a Convenção democrata mais incomum de todos os tempos

O evento, feito pela 1ª vez de forma virtual, trará estrelas democratas como Barack Obama, Bill Clinton, Ocasio-Cortez e Bernie Sanders

Coreia do Sul isola milhares de protestantes após avanço da covid-19

Autoridades determinaram quarentena a membros da igreja Sarang Jeil após a identificação de 315 casos de coronavírus

Nova Zelândia adia eleições legislativas por conta do surto de covid-19

A primeira-ministra adiou as eleições após novos casos de covid-19 em Auckland, que provocaram o retorno do lockdown na maior cidade do país

País acha tesouro no mar e deve crescer 86% este ano, mesmo com covid-19

Vizinha do Brasil, Guiana encontra imensas reservas de petróleo no mar do Caribe e deverá ser o país com maior crescimento em 2020

Enquanto você desligou…

Sanofi abre 100 vagas de estágio com curso de inglês. Confira mais vagas

Oracle, Nestlé, Ambev, Spot Educação, EDP e muitas outras empresas abriram inscrições para programas de estágio e trainee

35 eventos online para empreendedores que acontecem esta semana

Confira cursos, eventos e palestras que serão disponibilizados online esta semana de agosto para ajudar quem tem ou quer começar um negócio

As 20 coisas que fazem o seu dinheiro ir para o “ralo”

Que tal chamar os amigos para beber em casa, ou até dar você mesmo o banho no cachorro? Veja maneiras de fazer uma verdadeira faxina no seu orçamento

Agenda

Nesta segunda-feira (17), o Copom vai divulgar o Boletim Focus. O documento apresenta as projeções para os índices de crescimento da economia, de inflação, além de previsão para o valor do dólar e da taxa de juros no Brasil.

Live

18h – Propósito & Legado

Nesta live do CEO’s Legacy, da Exame e FDC, Antonio Batista, presidente-executivo da Fundação Dom Cabral, e Paula Paschoal, diretora-geral do PayPal, conversam com Denyse Godoy, editora de Negócios da EXAME

