Bolsonaro reeleito em 2022?; vacina russa é segura e tudo para ler hoje

Leia as principais notícias desta sexta-feira (4) para começar o dia bem informado:

As quentes do dia

Exame/IDEIA: Bolsonaro é reeleito em 2022 em todos os cenários eleitorais

Presidente levaria 31% dos votos em um embate contra Lula (17%) e Sérgio Moro (13%). Bolsonaro também venceria em um eventual segundo turno

Exame/IDEIA: Biden tem 52% das intenções de voto ante 44% de Trump nos EUA

Apesar do candidato democrata liderar no voto popular, não é só esse fator que decide as eleições americanas; voto pelo correio traz imprevisibilidade extra

Vacina russa contra covid-19 induz resposta imune em testes preliminares

Primeiros resultados divulgados apontam que vacina é segura e não causou efeitos colaterais graves nos voluntários

OMS não espera vacinação ampla contra covid-19 antes de meados de 2021

Nenhuma das candidatas a vacina contra a covid-19 demonstrou, até agora, “sinal claro” de eficácia em um nível mínimo de 50% buscado pela OMS

Dia de tensão nos EUA tem emprego em agosto e ressaca das bolsas

Relatório de emprego em agosto deve confirmar perda de vigor da retomada, o que pode reforçar nova onda de correção nas ações

SP avança para a maior reabertura da economia desde o início da quarentena

O governo do estado divulga a reclassificação de 17 regiões. Capital ainda não deve progredir para a fase verde, uma antes da reabertura total

Brasil tem pouco a comemorar no Dia da Amazônia

Desmatamento em agosto foi o maior do ano e o segundo maior da década, apesar da atuação do Exército e do vice-presidente Hamilton Mourão

Defesa terá o dobro do orçamento para investimentos para 2021

Projeto de lei orçamentária do governo mostra que foi exitosa a ofensiva das cúpulas militares para garantir mais investimentos, apesar da crise

Produção de veículos sobe em marcha lenta diante da retração da economia

A Anfavea, associação que representa as montadoras, divulga nesta sexta-feira, 03, os números da indústria referentes a agosto

Quanto você precisa ganhar para financiar um imóvel em cada banco

Simulação mostra a renda necessária para comprar um imóvel de R$ 500 mil, R$ 750 mil e R$ 1 milhão

Política e mundo

Após megaexplosão, exército descobre mais nitrato de amônio em Beirute

A mega explosão matou cerca de 190 pessoas e deixou 6,5 mil feridos. O governo estima que os prejuízos cheguem a US$ 15 bilhões

Nova Zelândia registra primeira morte por covid-19 em mais de três meses

No total, 23 pessoas morreram na Nova Zelândia por conta do novo coronavírus

França fecha 22 escolas após casos de covid-19

O ministro da Educação da França informou que as escolas que registrarem mais de três casos de covid-19 serão fechadas

Berlusconi é hospitalizado após ser diagnosticado com covid-19

O quadro de saúde do ex-primeiro-ministro italiano Silvio Berlusconi, de 83 anos, “não representa preocupação”, anunciou sua família

Enquanto você desligou…

Chuva de vagas: Banco Safra contrata mais de 320 pessoas para várias áreas

Posições são destinadas a programas de trainee e contratações efetivas, e inscrições estão abertas para profissionais com ou sem experiência no setor

Pronampe: veja as condições oferecidas pelos principais bancos

Banco do Brasil, Caixa, Itaú, Santander e Bradesco começaram a trabalhar com a linha na última quinta-feira, 3, após aporte de novos R$ 12 bi no programa

Agenda

Nos Estados Unidos, saem os dados do desemprego e o relatório de emprego do mês de agosto. O documento contém a relação de salário e ganho médio por hora.

Na Zona do Euro, Philip Lane, membro do Comitê Executivo do Banco Central Europeu, fará um pronunciamento sobre a possível direção da política monetária da Europa.

Live

15h – Programa FIIS em Exame

Exame Research: Toda semana, Arthur Vieira, da Exame Research, apresenta seu programa sobre fundos de investimento imobiliário e responde perguntas dos leitores e dos espectadores. Além disso, ele também pode trazer convidados especiais para desvendas os segredos desse mercado.

Frase do dia

“Empreender é se jogar de um precipício e construir um avião durante a queda” – Reid Hoffman.