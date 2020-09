Bolsonaro na ONU; Fed e ata do Copom movem mercado e tudo para ler hoje

Leia as principais notícias desta terça-feira (22) para começar o dia bem informado:

Bolsonaro rebaterá críticas em primeira sessão virtual da ONU em 75 anos

A fala do presidente brasileiro, que será virtual, vem em um momento de pressão internacional para o Brasil com as queimadas no Pantanal e na Amazônia

No radar: Fed, covid, ata do Copom e o que mais move o mercado nesta terça

Mercado europeu recupera parte das últimas perdas, mas ações relacionadas ao turismo estendem perdas com medo de se 2ª onda



Elon Musk promete fazer “grande anúncio” em evento da Tesla nesta terça

“Dia da bateria” da Tesla acontece nesta terça-feira e pode trazer novidades para o mercado de carros elétricos

Novo presidente do Banco do Brasil, André Brandão, toma posse nesta terça

Após dois meses de transição, ex-executivo do HSBC assume o lugar de Rubem Novaes em cerimônia fechada no Palácio do Planalto

Carteiras digitais voltam a ganhar destaque em bares e restaurantes

A cada quatro pagamentos feitos com carteiras digitais, um foi realizado em um bar ou restaurante

Além das academias: plano da Gympass oferece até educação financeira

O projeto começou com sete aplicativos e hoje são mais de 30 funções integradas, de nutricionistas, aplicativo de meditação e de educação financeira

Schutz enxuga lojas nos EUA, reestrutura operação e unifica coleções

A marca brasileira de calçados do grupo Arezzo visa ganhar escala e agilidade no mercado americano

Nike divulga resultado e deve perder vendas, mas investidores não ligam

Cotações da gigante de material esportivo sobem 80% em seis meses com crescimento de receitas em canais digitais, reduzindo dependência de redes varejistas

O plano da Raízen para adotar o capitalismo de stakeholder

Para transformar a teoria em prática, empresa ouviu os clientes, os investidores e definiu 6 metas para 2030, incluindo uso da terra e direitos humanos

Ultimato: Totvs coloca Linx contra parede e ameaça tirar oferta

Companhia tenta impor condições para que sua proposta siga válida até 13 de outubro

Política e mundo

Voluntários tentam salvar centenas de baleias encalhadas na Austrália

Ao menos 25 baleias morreram e mais de 250 estavam encalhadas em uma remota baía da ilha da Tasmânia, na Austrália. Veja fotos

TV americana exibe hoje documentário sobre intimidade de Trump e Biden

Programa Frontline, da PBS, canal público dos Estados Unidos, traz depoimentos de familiares e promete revelações exclusivas sobre a vida dos candidatos

Queimadas e inundações mostram impacto da mudança climática, diz Tim Cook

“Os desastres deveriam influenciar aqueles que negam a ciência”, afirmou o CEO da Apple

Milionário chinês crítico a Xi Jinping é condenado a 18 anos de prisão

O milionário Ren Zhiqiang foi condenado por “corrupção, aceitação de subornos, desvio de fundos e abuso de poder”

Enquanto você desligou…

Rede de franquias fatura R$ 150 milhões vendendo arroz e feijão “in box”

A Brasileirinho Delivery começou como um restaurante de comida tradicional brasileira em 2013, na cidade de São José do Rio Preto, interior de São Paulo

Enjoei tem disputa de fundos para ancorar IPO de R$ 1 bi

Plataforma que nasceu a partir de um blog tem hoje 23 milhões de visitas mensais

É possível colocar o Gmail como app de e-mails padrão no iPhone; veja como

A partir da nova atualização do sistema do iPhone, iOS 14, é possível trocar aplicativo de e-mail e navegador padrão

5 coisas que você precisa saber para proteger seu patrimônio com ouro

Considerado o porto seguro dos investidores em períodos de instabilidade, o ouro valorizou quase 30% em 2020. Veja o que considerar na hora de investir

Airbus mostra como será avião não poluente e 100% movido a hidrogênio

A companhia afirma que para “cumprir o alvo ambicioso de 2035”, o programa ZEROe precisará ser lançado oficialmente até 2025

Agenda

Nesta terça-feira (5), o Banco Central vai divulgar a ata da reunião do Copom, aquela que teve como resultado a queda da taxa básica de juros, a Selic, para 2%, a menor da história.

Nos Estados Unidos, acontece o discurso do presidente do Fed, Jerome Powell. O mercado pode apresentar grande instabilidade de acordo com a fala do líder do banco central americano. Ainda nos EUA, saem os números referentes às vendas de casas usadas.

