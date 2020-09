Bolsonaro entre os “influencers”; Apple mira a Índia e tudo para ler hoje

Leia as principais notícias desta quarta-feira (23) para começar o dia bem informado:

As quentes do dia

No radar: PMIs, Fed Boys, IPCA e o que mais move o mercado nesta quarta

Mercados seguem tom de recuperação, após perdas do início da semana; PMIs industriais superam estimativas na Europa

EXAME/IDEIA: Covas vence Russomanno, Boulos ou França no 2º turno em SP

No primeiro turno, o prefeito paulista aparece tecnicamente empatado com Celso Russomanno, com 22% e 21% respectivamente

Revista Time coloca Bolsonaro e Felipe Neto entre os 100 mais influentes do ano

Oponentes nas redes sociais e no campo político, o presidente da República é críticado na lista da revista, mas que reconhece sua popularidade alta

Com nova loja online, Apple mira 2o. maior mercado de smartphones do mundo

Cada vez mais empresas de tecnologia competem pela liderança no mercado da Índia, um dos maiores e mais promissores no mundo

Johnson & Johnson inicia fase final de testes de vacina contra covid-19

Vacina da farmacêutica americana precisa de apenas uma dose e não tem de ser congelada para ser armazenada

Assembleia do Rio vota impeachment do governador Wilson Witzel

Os deputados se reúnem a partir das 15 horas desta quarta-feira, 23. São necessários dois terços dos votos para que o processo siga em frente

Ministério da Saúde pode incluir no SUS remédios à base de canabidiol

A distribuição gratuita depende de aval da Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS. A avaliação deve ser feita até dezembro

PMI composto da zona do euro atinge menor nível em três meses

O índice de gerentes de compras caiu de 51,9 em agosto para 50,1 em setembro, pressionado por serviços

Procon-SP notifica 284 estabelecimentos por aumento da cesta básica

Segundo o Procon, caso seja identificado um aumento desproporcional nos valores cobrados, as empresas vão responder a processo administrativo

Rastreamento do gado brasileiro será debatido na semana do clima de NY

Coalizão Brasil Clima, Florestas e Agricultura divulga estudo para aplacar as críticas internacionais à cadeia produtiva da pecuária no Brasil

Após deixar o amianto e lançar telha de energia solar, a Eternit quer mais

Em entrevista à EXAME, Luís Augusto Barbosa, presidente do grupo, falou sobre o plano de transformação da marca de 80 anos de existência

Franklin Templeton lança fundo de inovação que investe em ações lá fora

No portfólio do fundo estão nomes como Amazon, Mercado Livre e empresas de pesquisa em saúde

Política e mundo

Mais da metade dos paulistanos não lembra em quem votou para vereador

Para as eleições deste ano, 46% das pessoas não sabem em quem vão votar e 37% dizem que votarão em branco ou nulo

União Europeia quer “novo pacto” para lidar com imigrantes e refugiados

Proposta da Comissão Europeia prevê maior “solidariedade” entre estados membros para reduzir o ônus de países como Itália, Grécia e Espanha

Enquanto você desligou…

Quasar Flash, de antecipação de recebíveis, recebe aporte de R$25 milhões

O investimento foi liderado pelo fundo americano Valor Capital Group, que também investiu nos unicórnios Loft e Gympass

Aluguel em SP subiu 5,7% em 12 meses; veja os bairros mais caros

Levantamento do Imovelweb apontou que o preço médio do aluguel em agosto foi de 1.984 reais

Galaxy Note 20 Ultra tem todos os recursos de um bom celular em 2020

O smartphone da Samsung desafia Apple e Motorola com avanços na câmera e configuração de hardware de ponta; veja análise

Agenda

Tanto nos Estados Unidos quanto na Zona do Euro será divulgado o Índice de Atividade Industrial (PMI) referente ao mês de setembro, que libera os dados da produção industrial no período, assim como no acumulado do ano. Esse é um dos principais indicadores da economia das regiões e oferece perspectivas sobre a força do setor manufatureiro, os empregos na área, os salários e a renda dos trabalhadores.

No Brasil, será divulgado o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 15 (IPCA-15), considerado uma prévia da inflação oficial (IPCA), referente ao mês de setembro. O dado será divulgado pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística).

Por fim, vai ocorrer, nos EUA, o discurso do presidente do Fed, Jerome Powell. O mercado pode apresentar grande instabilidade de acordo com a fala do líder do banco central americano.

Frase do dia

“Se você não está disposto a arriscar, esteja disposto a uma vida comum” – Jim Rohn.