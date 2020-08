Bolsonaro em alta; teto de gastos em perigo? e tudo para ler hoje

Leia as principais notícias desta sexta-feira (14) para começar o dia bem informado:

Em alta, Bolsonaro fala em “furar o teto”. Como o Ibovespa reage?

O presidente admite debate no seio do governo na mesma noite em que Paulo Guedes anuncia novos nomes para substituir secretários que pediram demissão

Datafolha: Bolsonaro tem a melhor avaliação desde o início do mandato

Aprovação do governo subiu de 32%, em junho, para 37% em agosto; rejeição caiu de 44% para 34% no mesmo período

DNA de Bolsonaro é bem desenvolvimentista, diz ex-presidente do BC

Para Gustavo Loyola, a debandada no Ministério da Economia indica o enfraquecimento do Paulo Guedes

Risco de morrer por covid-19 em São Paulo é 50% maior na periferia

Pesquisa mostra que diferença no risco de morrer de covid-19 entre os bairros pode chegar a 66% caso sejam incluídos os óbitos suspeitos

Com queda nos casos da covid-19, Rio reabre Cristo e Corcovado

Nesta semana, o Rio registrou 40% menos mortes pela doença do que há duas semanas. Serão reabertos o Pão de Açúcar, Corcovado, Cristo e a roda-gigante Star

Bielorrússia e Líbano no centro de reunião na União Europeia

Sanções podem ser aplicadas ao país do leste europeu. Ajuda humanitária chega ao Líbano para aliviar a situação de 300 mil desabrigados



PIB da UE tem contração histórica de 12,1% no 2º trimestre

Em relação ao mesmo período do ano passado, o PIB do bloco registrou um tombo de 15% entre abril e junho

A Raízen cansou de exportar etanol. Agora, ela quer viver de tecnologia

Maior produtora brasileira quer convencer outros países a comprar a tecnologia do E2G, desenvolvido no Brasil, e produzir seu próprio combustível

Arezzo lança nova plataforma digital e pode fazer aquisições

Será possível comprar sapatos e itens de moda de todas as marcas em um mesmo lugar, como Arezzo, Vans e Ana Capri

Startup de benefícios corporativos cresce na crise e recebe R$ 7,5 milhões

A rodada de investimento da brasileira Allya, fundada em 2014, foi liderada pela gestora Domo Invest

Loja de chocolates de Flávio fraudava notas fiscais, diz empresário

Franquia vendia chocolates abaixo do preço registrado, indício de lavagem

Bolsonaro admite discussão sobre furar teto de gastos e critica mercado

Durante live, o presidente também afirmou que ainda há a possibilidade de “reconciliação” com o PSL

Ministro do STJ revoga liminar e manda Queiroz de volta para a prisão

Decisão de Félix Fischer desfaz ordem dada durante o plantão pelo presidente do Superior Tribunal de Justiça, João Otávio Noronha

Depois da Rússia, a Índia corre para obter sua vacina contra o coronavírus

O terceiro país com mais casos de covid-19 no mundo tinha a meta de anunciar um avanço contra a doença para celebrar o dia de sua independência

Nova Zelândia prolonga lockdown na maior cidade do país

A Nova Zelândia contabiliza 22 mortes por coronavírus e ficou 102 dias sem transmissões locais

Ameaça à Netflix? Brasil ganha primeiro serviço de streaming gratuito

A Vix Cine e TV desembarca no país com mais de 1.500 horas de conteúdo em português e filmes com Anitta e Bruna Marquezine — mas com comerciais

Jovem de 17 anos cria app que publica interações policiais no Instagram

Aplicativo foi criado à luz de casos como o de George Floyd e de Breonna Taylor, negros assassinados pela polícia americana

Educação pós-pandemia será mais online? Veja o que dizem especialistas

Diretores de Google e da Arco Educação participaram de painel do evento BRASA Hacks, que conecta estudantes no exterior com líderes e mentores

O agronegócio está contratando e estes cargos têm maior demanda

Segundo dados exclusivos da Michael Page, as contratações no agronegócio cresceram 30%, mesmo com o impacto do coronavírus

Nesta sexta-feira (14), nos Estados Unidos, serão divulgados os números das vendas no varejo de julho, que podem dar ideia de como está a retomada econômica por lá, em meio à nova onda de casos da covid-19.

Também serão liberados o preço de bens importados e exportados e os estoques das empresas americanas.

E o Fed solta os dados da produção industrial americana no mês de julho, assim como no acumulado do ano. Esse é um dos principais indicadores da economia do país e oferece perspectivas sobre a força do setor manufatureiro, os empregos na área, os salários e a renda dos trabalhadores.

Já a Universidade de Michigan libera a prévia de seu Índice de Percepção do Consumidor, que mostra a confiança dos consumidores na atividade econômica do país e pode até prever o comportamento deles

Como acontece todas as semanas, a Baker Hughes atualiza o número de plataformas de petróleo em funcionamento.

E na Zona do Euro foi dia de conhecer o PIB do segundo semestre (além dos dados da balança comercial de junho) e conferir o real impacto da pandemia na economia da região.

Por fim, o CFTC (Comomodity Futures Trading Commission) apresenta seu relatório semanal (COT) com uma análise das posições líquidas de especuladores nos mercados futuros no Brasil, nos EUA e na zona do Euro.

