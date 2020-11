Bolsas têm quarto dia de alta; Ibovespa se aproxima dos 100 mil

Os investidores globais retomam o apetite por ativos de risco pelo quarto dia consecutivo nesta quinta-feira, 4, enquanto esperam pelo resultado das eleições americanas. No Brasil, o mercado segue o ritmo internacional, com bolsa em alta e dólar em baixa. Às 10h11, o Ibovespa subia 1,66% para 99.490 pontos. O dólar caía 1% e era vendido a 5,597 reais.

A política vai seguir dando o tom na bolsa? Vai. E você pode aproveitar as oportunidades. Assine gratuitamente a EXAME Research

Com a contagem de votos caminhando para um resultado, fica cada vez mais próxima a possibilidade do democrata Joe Biden se tornar o próximo presidente dos Estados Unidos. À frente de Donald Trump, Biden só precisa manter a vantagem em Nevada ou virar em Georgia (onda a diferença é de menos de 1 p. p.) para vencer a disputa. Mas, mesmo com a vitória, Biden deve ter que lidar com um legislativo dividido, tendo em vista que que o Partido Republicano deve manter a maioria no Senado.

Para Camila Abdelmalack, economista-chefe da Veedha Investimentos, o cenário eleitoral que se configura traz aspectos positivos para os mercados. “Há expectativa que, com Biden, as relações comerciais entre China e Estados Unidos sejam menos ruidosas. E um Senado republicano também não é ruim, porque tende a ponderar a maior tributação de empresas”, afirma.

Ainda que o candidato à reeleição Donald Trump tenha ameaçado levar as eleições aos tribunais, caso não vença, Abdelmalack entende que o mercado não está mais tão temoroso quanto a essa possibilidade. “A margem de vitória do Biden está confortável. Mesmo se tiver a judicialização, o Trump não deve virar a eleição.”

Entre as bolsas internacionais, Nasdaq volta se destacar positivamente, com seu principal índice futuro subindo mais de 2% antes da abertura dos negócios à vista. Na Europa, o clima também é favorável às ações, com o índice Stoxx 600 avançando quase 1%. Já o dólar tem mais um dia de perdas contra moedas desenvolvidas e emergentes, com os investidores deixando a proteção da divisa americana. No mercado de câmbio, o rublo russo é o destaque, com valorização de mais de 2%.

No radar dos investidores, ainda está a decisão monetária nos Estados Unidos, que ficará para às 16h – e não mais às 15h – devido ao fim do horário de verão no país. Após a decisão, o presidente do Federal Reserve (Fed), Jerome Powell irá discursar e responder perguntas da imprensa americana, como de praxe. A expectativa é de manutenção dos juros entre o intervalo de 0% a 0,25% ao ano. Investidores também esperam que Powell não mude o tom do discurso, ainda mais, tendo em vista o cenário de incerteza eleitoral.