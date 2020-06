Bolsas em queda após 2ª onda; a saída de Mansueto e tudo para ler hoje

Leia as principais notícias desta segunda-feira (15) para começar o dia bem informado:

Bolsas abrem em queda com novas ondas de contágio do coronavírus

No Brasil, otimismo dos investidores será posto à prova nesta segunda-feira com a notícia da saída de Mansueto Almeida, secretário do Tesouro Nacional

Não vai mudar nada no ajuste fiscal, diz Mansueto sobre saída do governo

O atual secretário do Tesouro Nacional também reforçou a necessidade de o governo continuar buscando reformas estruturais para melhorar as contas públicas

Maranhão reabre comércio, e debate sobre retomada avança pelo Brasil

O Brasil teve 17.086 novos casos de coronavírus e 589 mortes nas últimas 24h, levando o total para 867.882 casos e 43.389 mortos

MPF pede que PF investigue protesto que lançou fogos contra o STF

A manifestação ocorreu na noite deste sábado, quando cerca de 30 apoiadores do presidente Jair Bolsonaro se concentraram em frente ao prédio do STF

41,3% dos diretórios partidários deixam de prestar contas nos últimos anos

De acordo com o TSE, 41,5 mil diretórios partidários não explicaram como gastaram o dinheiro público que receberam nos últimos anos

Europa reabre as fronteiras para o turismo. Mas só para europeus

Vários países do continente começam a relaxar as restrições a viagens nesta semana. Mas Brasil deve ser um dos últimos neste ano a ter entrada liberada

Pequim amplia área de quarentena após novos casos de coronavírus

A China registrou nesta segunda-feira 49 novos casos de coronavírus, sendo 36 casos em Pequim

Funcionários da Apple começam a voltar à sede da empresa

A fabricante americana criadora do iPhone tem pressa para voltar fisicamente após quarentena pelo coronavírus, diferentemente de Facebook, Google e Twitter

Examinando: como o tratamento da covid-19 pode custar R$ 5,5 mi nos EUA?

Esse foi o custo hospitalar de um único paciente. Vídeo da Exame mostra os detalhes de sistemas de saúde pelo mundo

Brasil chega a 43.389 mortos por covid-19, diz consórcio da imprensa

Somente nas últimas 24 horas, foram registrados 17.086 novos casos; ao todo são 867.882 infectados

PGR pede apuração de invasões a hospitais destinados a covid-19

O procurador-geral alertou que esses atos colocam em risco a integridade física de profissionais de saúde que enfrentam a pandemia de coronavírus



Saída de Mansueto ampliará pressão fiscal e pode dar força ao Centrão

Secretário do Tesouro vinha sendo pressionado a abrir os cofres como resposta à pandemia do coronavírus

Esvaziado, ato pró-Bolsonaro vira crítica a Doria

Avenida Paulista recebe protesto contra presidente, que volta a ter participação de torcidas organizadas

Com câncer e covid-19, Bruno Covas tem desafio de saúde pública e pessoal

O caso do prefeito de São Paulo traz atenção à falta de cuidado com pacientes com câncer em meio à pandemia

TSE julgará chapa Bolsonaro-Mourão com base em provas, diz Barroso

Ministro afirmou que a Corte eleitoral não é um ator político e tem competência para cassar os mandatos se for o caso

Bolsonaro sanciona, com vetos, lei que facilita venda de imóveis da União

O texto abre a possibilidade de descontos no preço, que podem chegar a até 25% caso não haja compradores em uma primeira tentativa de leilão

EUA registra recordes de casos de Covid-19 em alguns estados

Medo de que uma segunda onda de infecções fez com que autoridades de saúde impusessem o uso de máscaras em público e a proibição de grandes aglomerações

Nesta segunda-feira (15), o Copom vai divulgar o Boletim Focus. O documento apresenta as projeções para os índices de crescimento da economia, de inflação, além de previsão para o valor do dólar e da taxa de juros no Brasil.

