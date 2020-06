Bolsas de Xangai e Shenzhen serão reabertas em 3 de fevereiro

XANGAI (Reuters) – As bolsas de Xangai e Shenzhen informaram que o mercado retomará as negociações em 3 de fevereiro, após a decisão da China de estender por mais três dias o feriado de uma semana do Ano Novo Lunar, até 2 de fevereiro, em uma tentativa de desacelerar a disseminação do coronavírus.