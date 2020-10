Bolsas de olho na saúde de Trump; “Guedes é o cara” e tudo para ler hoje

Leia as principais notícias desta sexta-feira (2) para começar o dia bem informado:

As quentes do dia

Trump e Melania confirmam que estão com coronavírus. Como fica a campanha?

Uma assessora do presidente americano já havia confirmado ontem que estava com a covid-19. O diagnóstico acontece a um mês da eleição em 3 de novembro

Bolsas globais caem após notícias de Trump com covid-19

Presidente americano é o favorito dos investidores por suas políticas de menos impostos e baixa regulação

No radar: Trump com covid e o que mais move o mercado nesta sexta

Dado mais importante do mercado financeiro, relatório americano de empregos será divulgado em meio a clima tenso entre investidores

Bolsonaro: Guedes é o cara da política econômica e a palavra final é dele

A declaração foi feita após Bolsonaro negar a possibilidade de tabelamento de preços por conta na alta de produtos

Guinada populista? Para Eurasia, risco é menor do que o de Guedes sair

Para Christopher Garman, diretor da consultoria de risco político, recuperação da popularidade do presidente lhe oferece margem para evitar ruptura

Congresso discute soluções para queimadas recordes no Pantanal

No ano, o Pantanal já teve 18.259 focos de incêndio até o fim de setembro, o que representa um aumento de 201% em relação ao mesmo período de 2019

Agenda sustentável pode ajudar retomada, dizem economistas

Especialistas acreditam que a América Latina pode “mobilizar recursos” como nenhuma outra região para investimentos em infraestrutura sustentável

WEG fecha dois megaprojetos de infraestrutura na Índia por US$ 78 milhões

A fabricante brasileira fornecerá motores para o maior empreendimento de irrigação do mundo

Política e mundo

“Veja lá no meu site” e “joga no Google”: como foi o primeiro debate em SP

Programa municipal de transferência de renda e renovação do mudanças na gestão do transporte público foram temas recorrentes no encontro

Por obras, Bolsonaro propõe corte de R$1,4 bilhão do MEC

Remanejamento faz parte do acordo de Bolsonaro com o Congresso para destravar uma parte inicial do Plano Pró-Brasil de investimentos

Enquanto você desligou…

Raízen tem 160 vagas de estágio e trainee com salários de até R$ 7 mil

A empresa não vai pedir por conhecimentos de inglês, habilidades com Excel ou qualquer experiência prévia. E ainda aceita qualquer curso de graduação

Casa dos sonhos precisou de três arquitetos para ser construída

Uma casa na encosta situada na orla da Enseada Burrard, em West Vancouver, no Canadá, demorou oito anos para ficar pronta e teve a ajuda de três arquitetos

Agenda

Nesta sexta-feira (2), serão divulgados os dados da produção industrial brasileira no mês de agosto. Esse é um dos principais indicadores da economia do país e oferece perspectivas sobre a força do setor manufatureiro, os empregos na área, os salários e a renda dos trabalhadores.

Também será divulgado o IPC-Fipe (Índice de Preços ao Consumidor, da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas) do mês de março. O indicador reflete o custo de vida de famílias com renda mensal de 1 a 10 salários mínimos, residentes na cidade de São Paulo.

Na Zona do Euro ocorre a divulgação do Índice de Preços ao Consumidor (IPC), que mede a evolução dos preços de bens e serviços, excluindo alimentos e energia. O IPC calcula variações de preços a partir da perspectiva do consumidor. É uma maneira fundamental de medir mudanças nas tendências de compra e a inflação no bloco.

Já nos Estados Unidos, saem os dados do desemprego referentes ao mês de setembro, que mede a porcentagem da força de trabalho total que está desempregada.

Frase do dia

“Duas estradas divergiam em uma bifurcação, e eu peguei a menos percorrida. E isso fez toda a diferença” – Robert Frost.