Bolsas da Europa registram pior semana desde meados de março

As ações europeias encerraram em alta nesta sexta-feira, mas registraram as piores perdas semanais desde meados de março, com o aumento das tensões entre Estados Unidos e China e as preocupações de que uma desaceleração econômica global possa durar mais do que se temia.

O índice pan-europeu STOXX 600 terminou com alta de 0,5%, com as mineradoras valorizando-se 2,8% depois que dados mostraram que a produção industrial chinesa avançou 3,9% em abril, mais que o esperado.

As ações europeias perderam terreno na segunda metade do pregão, depois que Washington agiu para bloquear o envio de semicondutores de fabricantes de chips globais para a Huawei Technologies, em uma ação que aumenta as tensões comerciais com a China novamente.

Os mercados globais de ações têm, em grande parte, estagnado neste mês, após uma sólida recuperação em abril, com temores de um possível ressurgimento dos casos de Covid-19 à medida que os países afrouxam as paralisações, e uma perspectiva preocupante de autoridades norte-americanas acerca da recuperação econômica.

O STOXX 600 registrou uma perda semanal de 3,8%, enquanto a maioria dos índices regionais também registrou sua maior queda semanal em dois meses, quando as vendas induzidas pelo coronavírus atingiram o pico.

Em LONDRES, o índice Financial Times avançou 1,01%, a 5.799 pontos.

Em FRANKFURT, o índice DAX subiu 1,24%, a 10.465 pontos.

Em PARIS, o índice CAC-40 ganhou 0,11%, a 4.277 pontos.

Em MILÃO, o índice Ftse/Mib teve desvalorização de 0,09%, a 16.852 pontos.

Em MADRI, o índice Ibex-35 registrou baixa de 1,08%, a 6.474 pontos.

Em LISBOA, o índice PSI20 valorizou-se 0,94%, a 3.995 pontos.