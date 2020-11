Bolsas americanas sobem na esteira das eleições; Nasdaq dispara 4%

Com a contagem de votos ainda em aberto, os principais índices de ações dos Estados Unidos seguem, nesta quarta-feira, 4, o movimento de alta iniciado ainda no começo da semana. O principal destaque é o índice Nasdaq, que subia 4,03% às 12h25. Com menor concentração do setor de tecnologia, os índices Dow Jones e S&P 500 avançavam 2,74% e 2,21%, respectivamente.

No mercado americano, ações de gigantes da tecnologia, como Apple, Microsoft e Amazon chegam a superar os 4% de alta, enquanto os papéis do Facebook sobem ainda mais, 7,5%. A forte alta ocorre mesmo com a corrida eleitoral sendo liderada pelo candidato democrata Joe Biden, que já sinalizou que deve aumentar impostos e a regulamentação do grupo. Por outro lado, o Senado caminha para manter maioria republicana, o que deve impedir intervenções mais duras no setor.

Mas, são as ações do Uber e de se sua concorrente Lyft que se destacam positivamente, com respectivas altas de 13,71% e 11,9%. Isso porque além da votação para presidente e casas legislativas, o estado da Califórnia votou sobre a possibilidade de motoristas de aplicativo serem considerados funcionários da empresa e decidiram pela permanência do modelo atual, sem o vínculo empregatício com a empresa.