Bolsa nos 100 mil? Latam BR em recuperação judicial e tudo para ler hoje

Um mês depois, Brasil também entra na recuperação judicial da Latam

Em maio, a Latam já havia pedido recuperação judicial para o grupo e para afiliadas na América Latina e nos EUA, mas o Brasil manteve a operação normal

O dia dos 100 mil pontos no Ibovespa? Depende do emprego nos EUA

Pedidos de seguro desemprego podem voltar a crescer após segunda onda da covid-19 em estados que reabriram a economia

Uma tempestade perfeita avança sobre Wilson Witzel

Depoimento na PF, contagem regressiva para impeachment e coronavírus prometem dias conturbados para o governador do Rio de Janeiro

Guedes quer destinar recursos do Fundeb para o Renda Brasil

Dinheiro viria de aumento de repasse federal a fundo que ajuda a bancar educação básica. Auxílio para infância pode chegar a R$ 200

Mourão vai em busca do verde perdido na Amazônia

Encontro do vice com fundos estrangeiros é parte do plano do governo para reverter a imagem de vilão do meio ambiente

Ex-esposa de Bolsonaro depõe nesta quinta em investigação sobre Carlos

Ana Cristina Siqueira Valle e Carlos Bolsonaro são investigados pelo uso de funcionários fantasmas e eventual prática de “rachadinha” entre 2001 e 2008

Instagram aposta no e-commerce e expande acesso a sua loja virtual

Rede social, do Facebook, libera novos recursos para ajudar marcas, pessoas e pequenas e médias empresas a venderem pela plataforma

Desativação de plataformas de petróleo deve movimentar R$ 26 bi até 2024

A pandemia do coronavírus vai acelerar o chamado descomissionamento de poços e estruturas de extração de óleo e gás no país, gerando novos tipos de serviços

Enem será aplicado em janeiro de 2021, decide MEC

Após adiamento por causa do novo coronavírus, novas datas serão 17 e 24 de janeiro para a prova física e 31 de janeiro e 7 de fevereiro para a digital

Após comício de Trump, casos de coronavírus disparam em Oklahoma

Milhares de apoiadores de Trump participaram desse comício, o primeiro desde a pandemia. Oklahoma registra mais de 200 novos casos de covid-19 por dia

Europa tem protesto anticovid-19 e anti-5G marcado por violência policial

Manifestantes dizem que as eleições na Sérvia pioraram a pandemia no país, enquanto o presidente diz que “forças estrangeiras” foram responsáveis pelos atos

Acabou o medo: estoque de ofertas é de R$ 70 bi, diz Morgan Stanley

Ano de 2020 pode ser recorde em operações, conforme previsões pré-pandemia, se operações forem bem-sucedidas

Como escrever um e-mail de negociação igual ao do Steve Jobs

Um antigo e-mail do cofundador da Apple revela sua grande habilidade de negociação. Confira as lições tiradas da mensagem

Avião de pequeno porte cai na região do Aeroporto Campo de Marte, em SP

Após a queda, a aeronave pegou fogo. Um corpo carbonizado foi retirado do local

Senado aprova MP que protege bancos contra volatilidade cambial

MP protege investimentos de bancos no exterior, utilizando uma espécie de seguro contra as variações cambiais; texto vai à sanção presidencial

O Department of Labor publica os pedidos iniciais de seguro-desemprego no país, lembrando que este é considerado o primeiro indicador da saúde do mercado de trabalho.

Hoje (9) também acontece o Encontro do Eurogrupo (Eurogroup Meeting), uma reunião mensal da qual participam os ministros dos países da zona do euro, os representantes do BCE e o Comissário da UE para os Assuntos Econômicos e Financeiros. O grupo é um órgão não-oficial dentro da União Europeia para os ministros dos países da zona do euro discutirem assuntos sobre política financeira.

