Bolsa em queda?; dia dos namorados não salva comércio e tudo para ler hoje

Estouro da bolha ou correção? Ibovespa reabre após tombo em NY

O índice Dow Jones recuou 6,9% ontem com dados ruins na economia e novas ondas de contágio. Especialista indica recuo de 5% a 6% na B3 hoje

Reabertura parcial do comércio não irá salvar Dia dos Namorados

Varejo deverá registrar uma retração de 43% nas vendas em meio à pandemia do coronavírus

Infectologista critica abertura de shoppings: “Desconheço a razão técnica”

Reabertura teve filas de dobrar esquina e aglomeração; integrantes do comitê científico da prefeitura consideraram precipitada a medida de relaxamento

Imunidade contra a covid-19 continua baixa no Brasil, indica estudo

Pesquisa nacional em 120 cidades brasileiras mostra que um percentual muito baixo da população desenvolveu anticorpos contra a doença

MPF assume inquérito que investiga lavagem de dinheiro de Flávio Bolsonaro

Decisão do juiz que supervisiona o caso ocorreu depois do MPRJ desistir de prosseguir o caso; defesa pretende pedir impedimento do magistrado

Acionistas decidem hoje se participam de aumento de capital da Natura

A fabricante de cosméticos pretende emitir papéis de forma privada e captar algo entre 1 bilhão de reais e 2 bilhões de reais para reforçar o caixa

A nova quarentena da Venezuela: 7 dias de abertura e 7 dias de fechamento

Depois de três meses de quarentena, o governo de Nicolás Maduro adota uma estratégia curiosa para lidar com a pandemia

Economia do Reino Unido tem queda recorde de 20,4% em abril

Abril foi o primeiro mês completo confinamento no Reino Unido, um dos lugares mais afetados do mundo pela pandemia de coronavírus no mundo

Auxílio emergencial: Bolsonaro diz que vetará extensão no valor de R$600

De acordo com o presidente, uma prorrogação do valor cheio do auxílio irá aumentar excessivamente o endividamento do país

Justiça quebra sigilo bancário de escritório e da mãe de Ricardo Salles

O MPSP investiga o Ministro do Meio Ambiente por suposto enriquecimento ilícito no período em que ocupou cargos no governo paulista



Reino Unido diz ter acertado com UE negociações sobre livre comércio

O Reino Unido deixou o bloco em janeiro, mas por causa de um período de transição que vai até o fim do ano, pouca coisa mudou na relação comercial

Nova Zelândia remove estátua de militar colonial

A escultura de bronze foi retirada após solicitações de vários moradores e de ameaças dos manifestantes antirracistas sobre a derrubada da estátua

Banco Pan tem vagas abertas em 11 áreas com salários de até R$ 13 mil

A empresa oferece diversos benefícios, como home office, folga de aniversário e participação nos resultados

Família Diniz e Nizan Guanaes criam plataforma para vender e doar máscaras

Site conecta gratuitamente produtores e compradores de máscaras. Plataforma já conta com 241 empresas cadastradas

Pedidos de recuperação judicial podem superar 7 mil em 2020; veja cuidados

Segundo especialistas ouvidos pela EXAME, o empresário precisa estar atento às opções de negociação antes de partir para um processo em meio à pandemia

Biden pede que Facebook mude regras sobre discurso político

A carta a Mark Zuckerberg também exige que a rede social remova prontamente informações falsas e virais e que haja regras claras sobre postagens

Detentores de bônus da Latam negociam emprestar US$1,5 bi em dinheiro novo

Segundo fontes, o empréstimo seria um debtor-in-possession loan, um tipo de crédito comum nos processos de recuperação sob o Chapter 11 nos EUA

Fim de semana: cinco filmes para assistir em casa

Novo filme de Spike Lee estreia hoje (12) na Netflix; ainda há filme de Francis Ford Coppola e “Harriet” em outras plataformas de streaming

Nesta sexta-feira (12), a Universidade de Michigan libera a prévia de seu Índice de Percepção do Consumidor, que mostra a confiança dos consumidores na atividade econômica do país e pode até prever o comportamento deles. Já a Baker Hughes atualiza o número de plataformas de petróleo em funcionamento nos EUA.

Por fim, o CFTC (Comomodity Futures Trading Commission) apresenta seu relatório semanal (COT) com uma análise das posições líquidas de especuladores nos mercados futuros no Brasil, nos EUA e na zona do Euro. Os índices são bons indicadores do sentimento do mercado.

“Eu sei que o medo é um obstáculo para algumas pessoas, mas para mim é uma ilusão. O fracasso sempre me faz tentar ainda mais da próxima vez.” – Michael Jordan