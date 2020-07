Bolsa em 100 mil?; O que dirá o teste de Bolsonaro? e tudo para ler hoje

Leia as principais notícias desta terça-feira (7) para começar o dia bem informado

As quentes do dia

O Ibovespa rumo aos 100 mil pontos? E depois, até onde vai?

O índice brasileiro subiu 2,24% ontem e quase bateu os 99.000 pontos, mas ainda acumula queda de 17% em relação aos 118.000 pontos em que abriu 2020

Com suspeita de covid, Bolsonaro despachou com 6 ministros ontem

Agenda da semana de Bolsonaro foi cancelada; resultado do teste deve ser divulgado nesta terça-feira

Inscrições para o Sisu começam nesta terça-feira com mais de 51 mil vagas

Um dos maiores processos seletivos do Brasil, o Sisu

Recuperação em V está cada vez mais remota com avanço da covid-19

Reação mais rápida é improvável diante de cenário ainda instável para reabertura de empresas e em que demissões temporárias podem virar permanentes

Cloroquina não protege das formas graves da covid-19, diz estudo francês

Estudo com quase 55 mil pacientes não sugere que o uso do remédio a longo prazo tenha papel preventivo quanto ao risco de intubação ou morte por covid-19

Pequim não registra novos casos de covid-19 pela 1ª vez desde novo foco

No total, 335 pessoas foram infectadas pelo novo coronavírus desde o surgimento do foco no mercado atacadista Xinfadi, em Pequi, no início de junho

Operação contra desmatamento liderada por Mourão gasta 0,7% da verba

A operação militar na Amazônia foi anunciada com o aporte inicial de R$60 milhões. Entretanto, apenas R$ 454 mil foram pagos até o momento

Tratado de royalties sobre matérias-primas une ambientalistas e ruralistas

O chamado Tratado de Nagoia está na pauta do Congresso nesta terça-feira e permite que o Brasil cobre pelo uso de matéria-prima nacional vendida ao exterior

Maior IPO da década em Xangai reforça ambição chinesa em tecnologia

A estreia da SMIC no mercado de ações de Xangai é mais um passo para ampliar o papel da China na indústria de semicondutores

O negócio de aviação da Prevent Senior que cresceu 500% na pandemia

Após demanda explodir na pandemia, a Air Jet, empresa de táxi aéreo focada em transporte de pacientes, planeja investir R$ 150 milhões em aeronaves

Amazon traz ao Brasil programa de compras recorrentes com desconto

A empresa americana de comércio eletrônico traz ao país o Programe e Poupe, um serviço de compras recorrentes e com desconto

Política e Mundo

Sem máscara, Bolsonaro abraçou ministros em evento no fim de semana

Nesta segunda-feira, o presidente disse em entrevista que está com sintomas de Covid-19 e fez novo teste para a doença

MP acusa Salles de desprezar meio ambiente e pede afastamento do ministro

Assinado por 12 procuradores, o pedido acusa o chefe da pasta de atuar de forma dolosa na desestruturação de políticas de proteção ao Meio Ambiente

Governo defende que Petrobras venda refinarias, após Congresso alertar STF

Legislativo acusa Executivo de burlar autorização da Corte para venda de subsidiárias

Governo orça carro blindado de R$ 180 mil para Guedes andar no Rio

Ministério afirma que ainda não existe processo formal para a troca do carro; há ainda a possibilidade de reblindagem

Em anúncio, Trump promete proteger Cristo Redentor da “esquerda radical”

Anúncio foi veiculado no Facebook; não há indícios de que a estátua esteja sob risco de vandalismo ou remoção, ou qual papel os EUA teriam neste caso

Casos de covid-19 disparam na Califórnia e hospitalizações crescem 50%

Cerca de um terço das hospitalizações por covid-19 ocorreram em Los Angeles; 25% são de pessoas com idades entre 18 e 40 anos

Enquanto você desligou

Inspirado no YCombinator, fundo Big Bets quer investir em até 35 startups

Criado por Luiz Manzano e Alexandre Mello, o fundo conta com o apoio de cerca de 70 investidores, incluindo os fundadores da 99 e o fundo Spectra

A pandemia fez empresas mudarem os benefícios – alguns para sempre

Meditação, terapia online e vale-internet? Entenda como a pandemia pode mudar os benefícios oferecidos pelas empresas

Pércio de Souza: “nada indica segunda onda de coronavírus”

Engenheiro de formação, Souza construiu sua carreira em fusões e aquisições e está dedicado a estudar pandemia desde o início da crise

Gol obtém alívio de R$ 1,2 bi vindo de Smiles e minoritários querem briga

Caixa da Smiles dá à Gol vantagem competitiva frente as demais aéreas, mas minoritários veem abuso e vão à CVM e à Justiça para barrar negócios

Mais por menos: após forte demanda, Vale capta US$ 1,5 bi fora do Brasil

Forte interesse pelos papéis levou mineradora a captar 50% mais do que o pretendido e com taxa mais competitiva

Em meio à crise, Azul pode ter demitido cerca de mil pessoas

Se confirmado o número, as demissões representariam pouco mais de 7% do quadro de funcionários da empresa,

Cientistas brasileiros descobrem superterapia para cura da AIDS

Trata-se do primeiro estudo, em escala global, a testar um supertratamento em indivíduos cronicamente infectados pelo HIV

Agenda

Nesta terça-feira, serão divulgados diversos dados sobre a economia dos Estados Unidos. O mais importante é o relatório de Ofertas de Emprego JOLTS de maio, que mostrará a quantidade de vagas abertas nas áreas comercial, industrial e de escritórios do país.

Além disso, teremos os discursos de três membros do Federal Open Market Committee (FOMC), que equivale, nos Estados Unidos, ao Comitê de Política Monetária do Banco Central do Brasil. Serão divulgados os discursos de Mary Daly, Quarles e Bostic.

Live

18h – Panorama do setor financeiro na bolsa

Bruno Lima, da Exame Research, conversa com Eduardo Rosman, do BTG Pactual