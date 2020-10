Bolsa a 100 mil pontos?; a reta final do Prime Day e tudo para ler hoje

Leia as principais notícias desta quarta-feira (14) para começar o dia bem informado

As quentes do dia

No radar: Goldman, Ibovespa a 100 mil pontos e o que mais move o mercado

Safra de resultados nos Estados Unidos continua com dois grandes bancos de Wall Street; no Brasil, IBGE divulga a pesquisa de serviços

Kindle, notebooks: as ofertas da reta final do Prime Day, da Amazon

Período com descontos para clientes do serviço Prime no e-commerce da Amazon foi iniciado na madrugada de ontem

Governo finaliza projeto de lei que permite privatizar os Correios em 2021

Para especialistas, grande desafio é criar modelo de venda dos Correios que seja atraente para empresas privadas e mantenha capilaridade do serviço

Bolsonaro prorroga por mais dois meses corte de jornada e salário

Segundo o Ministério da Economia, até o momento, 18,4 milhões de acordos desse tipo foram firmados, atingindo cerca de 9,7 milhões de trabalhadores

STF julga soltura de André do Rap. O que o caso diz sobre o papel da corte

No último fim de semana, o ministro Marco Aurélio Melo mandou soltar chefe de facção criminosa que polícia demorou anos para prender

O plano do Inter para atrair não correntista para seu app

O banco atingiu a marca de 7,2 milhões de correntistas e bateu o recorde a abertura de contas no último trimestre

O poder dos juros compostos: fundo multimercado bate 1.000% em 18 anos

Um dos fundos com estratégia long short mais longevos do país, da gestora Claritas, reforça a relevância do longo prazo para investir

United Airlines divulga balanço e mostra se reabertura ajudou aéreas

Depois de os prejuízos da Delta somarem 11 bilhões de reais no segundo e terceiro trimestres, os investidores buscam sinais de melhora

A sustentabilidade no mercado financeiro reúne 30 CEOs na ONU

Grupo de empresas que somam US$ 16 tri em valor de mercado participa da reunião anual da Aliança Global de Investidores para o Desenvolvimento Sustentável

Política e Mundo

Ministro Dias Toffoli, do STF, é diagnosticado com covid-19

Ministro, que deixou a presidência do STF recentemente, apresenta sintomas leves e receberá tratamento em casa

Por que a EXAME Research diz que é hora de vender Magalu

Varejista divulgará balanço do terceiro trimestre no dia 28 de outubro e resultado será forte

Com média móvel em queda, Brasil tem 354 mortes por covid-19 nesta terça

No total, Brasil chegou a 151.063 mortes e 5.114.823 casos confirmados de covid-19; ministro Dias Toffoli, do STF, foi diagnosticado com a doença

Kim Jong-un promete construir milhares de casas após passagem de tufão

O líder da Coreia do Norte, Kim Jong-un, afirmou que novas casas serão construídas apenas quando as antigas forem destruídas por desastres naturais

Enquanto você desligou

Energia renovável: veja os cargos em alta e com salário de até R$ 25 mil

O Brasil já é o segundo país no mundo que mais emprega na área. Especialista dá dicas sobre a carreira na área e os profissionais mais demandados

Fabricante que inventou o headphone moderno lança fone comemorativo

Edição comemorativa do True Wireless 2 será vendida pela Sennheiser no dia 15 de novembro

BP mira etanol no Brasil, mas paga as contas com o açúcar

Tirando de circulação os carros, a pandemia do novo coronavírus vai reduzir em 10% as vendas de etanol no Brasil, enquanto os preços do açúcar subiram

Por segurança nacional, Reino Unido considera reverter fusões

Nova legislação permitirá a intervenção retroativa do governo para cobrir negócios em setores como defesa e infraestrutura crítica

Agenda

Nesta quarta-feira (14), a agenda econômica estará focada na União Europeia e nos Estados Unidos. A presidente do Banco Central Europeu (BCE), Christine Lagarde fará um pronunciamento. Como chefe do BCE, responsável por definir as taxas de juros de curto prazo, ela tem grande influência sobre o valor do euro.

Já nos EUA, será divulgado o Índice de Preços ao Produtor, que é um indicador de inflação que mede a variação nos preços médios recebidos pelos produtores nacionais de bens e serviços.