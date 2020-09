Boa Vista tem demanda de 5 vezes a oferta e movimenta R$ 2,2 bi em IPO

A oferta inicial de ações (IPO, na sigla em inglês) da empresa de informações crédito Boa Vista Serviços foi precificada a 12,20 reais cada nesta segunda-feira, 28, movimentando 2,17 bilhões de reais.

Segundo informações publicadas na Comissão de Valores Mobiliários (CVM), o preço saiu no centro da faixa estimada pelos coordenadores da ooperação, que se estendia de 10,80 a 13,60 reais por ação. A demanda de fundos e demais investidores foi equivalente a cerca de cinco vezes a oferta.

É um sinal de alívio para as mais de 40 empresas que estão na fila para abrir o capital e que temem que, diante da piora das condições do mercado local e externo, a janela de tempo para fazer ofertas de ações esteja se fechando.

A construtora Melnick estreou no pregão na segunda, 28, com ações negociadas no IPO no piso da faixa estimada. A empresa movimentou 714 milhões de reais.

A oferta secundária, com a venda de papéis detidos por atuais sócios da Boa Vista — a empresa de private equity TMG Capital e a Associação Comercial de São Paulo –, girou 870 milhões de reais. A empresa também tem entre os sócios a norte-americana Equifax.

Enquanto isso, a oferta primária — venda de ações novas cujos recursos serão usados pela empresa para financiar aquisições — captou 1,3 bilhão de reais.

O movimento acontece após a entrada em vigor da reforma do cadastro positivo no Brasil, no qual todas as pessoas fazem parte de um sistema unificado de histórico de crédito, exceto se exigirem a sua exclusão.

O ajuste é visto por especialistas como fundamental para permitir que o sistema de cadastro positivo deslanche no país e se torne comum como acontece em mercados como os Estados Unidos.

A expectativa de expansão desse mercado no Brasil é apoiada em parte na projeção de forte crescimento do crédito nos próximos anos, no encalço da queda da taxa básica de juros para a mínima histórica de 2% ao ano.

Além da Boa Vista, esse mercado é explorado no país pela líder do setor, Serasa Experian, e pela Quod, que tem como sócios os cinco maiores bancos brasileiros: Itaú Unibanco, Banco do Brasil, Bradesco, Santander e Caixa Econômica.

A Boa Vista, cujas ações devem estrear no pregão da B3 na quarta-feira, 30, negociadas sob o ticker BOAS3, ocorre em meio a um momento de turbulência no mercado de bolsa, com o Ibovespa tendo fechado esta segunda-feira no menor nível em três meses.

Algumas empresas que estavam nas fila no IPO desistiram dos planos, incluindo a Compass, unidade da Cosan cuja operação deveria ser precificada também nesta segunda-feira, mas foi cancelada devido às condições adversas do mercado.

As operações das também construtoras Cury e a Plano & Plano, todas neste mês, venderam papéis abaixo dos valores indicados.