Bitcoin despenca a menor nível desde maio após fala de Zuckerberg

Londres — O preço do bitcoin despencava cerca de 7% nesta quarta-feira, atingindo o menor nível desde meados de maio, depois que o presidente-executivo do Facebook, Mark Zuckerberg, ter expressado no Congresso dos Estados Unidos dúvidas sobre se o plano de lançamento da moeda digital libra vai sair do papel.

Às 15h00, a cotação do bitcoin na bolsa Bitstamp, em Luxemburgo, caía 6,6%,para 7.493 dólares, após ter recuado para abaixo de 7.300 dólares, menor valor em cinco meses.

Durante audiência no Comitê de Serviços Financeiros da Casa dos Representantes dos EUA, Zuckerberg admitiu que não saber se a libra vai funcionar. Mas ele reafirmou a parlamentares que o Facebook não vai apoiar o projeto da criptomoeda se o grupo por trás dela não resolver todos os questionamentos das autoridades regulatórias dos EUA.

“O bitcoin rapidamente passou a recuar após o depoimento de Zuckerberg começar”, disse Edward Moya, analista sênior de mercado na OANDA, em Nova York. “Atualmente há um crescente sentimento de que nunca veremos a libra em funcionamento e isso é um potencial revés para todo o mercado de criptomoedas.”

A libra é projetada para ser uma moeda digital lastrada por uma reserva de ativos físicos, incluindo depósitos bancários e títulos governamentais de curto prazo, e detida por uma rede de custodiantes.

Mas os planos da Associação Libra, encabeçada pelo Facebook, atraíram críticas de autoridades regulatórias ao redor do mundo sobre o impacto da moeda digital no sistema financeiro, privacidade de usuários e o potencial para lavagem de dinheiro.

Além das preocupações sobre a libra, Charles Hayter, presidente-executivo da CryptoCompare, também citou que após um otimismo no início do ano que ajudou a impulsionar os preços de criptomoedas, “temos visto um enfraquecimento de volumes de negócios e pressão regulatória de uma série de jurisdições”.

O bitcoin está em tendência de queda desde no segundo semestre, acumulando queda de cerca de 47% desde o fim de junho.