“Big bang day”; opositor russo envenenado: o que você precisa saber hoje

Eletrobras lidera ganhos no Ibovespa

Nesta segunda-feira, o Ibovespa fechou em alta de 0,77% e encerrou o pregão em 102.297,95 pontos acompanhando as bolsas globais. No cenário externo, investidores ficaram otimistas após o anúncio do presidente Trump sobre um novo tratamento contra o coronavírus além da diminuição das tensões entre China e Estados Unidos após rumores de que o governo americano irá permitir que companhias americanas continuem fazendo negócios com a chinesa WeChat. Já no Brasil, o “Big Bang” de Guedes, que envolve desde a extensão do Renda Brasil até privatizações e corte de gastos, elevou o preço das ações de estatais. Eletrobras liderou os ganhos. Impulsionado também pelo novo tratamento anunciado por Trump, o dólar fechou em queda de 0,2% e encerrou o dia sendo negociado por 5,595 reais.

___

Focus: Selic a 3% em 2021

A expectativa para a taxa básica de juros em 2021 voltou a ser de 3,0% após breve redução, mostrou a pesquisa Focus realizada pelo Banco Central, enquanto a estimativa de contração da economia brasileira foi atenuada pela oitava semana seguida. O levantamento semanal divulgado nesta segunda-feira mostrou que os especialistas voltaram a calcular a Selic a 3,0% no ano que vem, depois de reduzir a projeção na semana anterior a 2,75%. Para este ano a perspectiva continua sendo de que ela termine no atual nível de 2,0%. O Top-5, grupo dos que mais acertam as previsões, continua vendo a Selic a 1,88% em 2020 e a 2,0% em 2021, na mediana das projeções. O Focus mostrou ainda que a estimativa de contração do Produto Interno Bruto (PIB) este ano passou agora a 5,46%, contra queda vista antes de 5,52%. O crescimento esperado para 2021 segue em 3,50%.

___

Dynamo vende 3% de brMalls

Depois de quase quatro anos como a maior acionista da empresa de shoppings centers brMalls, a gestora de recursos Dynamo fez uma redução importante de sua participação. A posição da casa no capital da companhia saiu de 7,44% para 4,39%. Em termos financeiros, considerando o valor de mercado da brMalls de 8,3 bilhões de reais, foi um movimento de aproximadamente 250 milhões de reais. Outros 365 milhões de reais continuam aplicados no negócio. A Dynamo foi a gestora que liderou a articulação de acionistas para modificações na gestão e estratégia da companhia, que tem em seu portfólio o shopping Villa-Lobos e o Tamboré, entre suas 31 unidades. A iniciativa culminou na saída do então presidente executivo Carlos Medeiros, após gerir o negócio por uma década. A posição se consolidou em dezembro de 2016 — ano em que a brMalls terminou avaliada em 7,2 bilhões de reais na B3.

___

Fundo de funcionários do Magalu ganha 30.000% em 5 anos

Com cerca de 80% de rentabilidade acumulada desde o início do ano, o fundo de investimento Santander Colaboradores Magazine Luiza tem um desempenho invejável – e um histórico ainda mais. Criado para facilitar o acesso de funcionários às ações da varejista, o fundo permanece praticamente 100% comprado em Magazine Luiza – estratégia que lhe rendeu retorno de 28.522,27% do início de 2016 até o fim de julho deste ano. Considerando sua performance de agosto, a alta pode ultrapassar os 30.000%. Ou seja, quem, no início de 2016, tinha 1.000 reais no fundo hoje teria em torno de 301.000 reais

___

BRASIL

O “big bang day” de Guedes

O pacote de medidas preparado pelo governo que deve incluir desde um novo programa de renda básica, até marcos legais e gatilhos para destravar o Orçamento é recebido com cautela pelo mercado. Na esteira da estratégia de Guedes para acalmar os ânimos e, ao mesmo tempo, acenar para o eleitorado de 2022, economistas de mercado temem que o plano tire o foco da atual gestão no ajuste fiscal e acabe dando início a uma nova fase de gastança pública, como aconteceu nos últimos anos do governo Dilma. O governo, que pretendia fazer um grande anúncio nesta terça-feira, teve que adiar os planos já que as propostas ainda não estão prontas.

___

Suspensão de jornada e salário é prorrogada

O presidente Jair Bolsonaro prorrogou por mais dois meses o Programa Emergencial de Manutenção do Emprego – que permite a suspensão de contratos de trabalho ou a redução de salário e jornada de funcionários. Criado para conter a crise econômica causada pela pandemia do coronavírus, o programa recompõe parte da renda dos trabalhadores via auxílio financeiro depositado em conta. Segundo o presidente, 10 milhões de empregos serão preservados com a medida. Pago aos trabalhadores que aderem aos acordos, o Benefício Emergencial (BEm) equivale a uma porcentagem do seguro-desemprego a que o empregado teria direito se fosse demitido. Como o dinheiro vem do Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT), o Ministério da Economia informou que a prorrogação não terá impacto no orçamento do programa, estimado em R$ 51,3 bilhões.

___

Bolsonaro diz que jornalista é “bundão”

No momento em que o Brasil registra quase 115 mil mortes decorrentes do novo coronavírus, o presidente Jair Bolsonaro participou do evento “vencendo a covid-19” no Palácio do Planalto, mas não fez qualquer menção às vítimas ou a seus familiares, lembrou que foi já contaminado e voltou a atacar jornalistas. “Quando pega num bundão de vocês a chance de sobreviver é bem menor”. A fala vem um dia após o presidente ameaçar encher um jornalista de “porrada” após ser questionados sobre os cheques depositados na conta de sua esposa Michelle Bolsonaro pelo ex-assessor Fabrício Queiroz.

___

Número de mortes por covid-19 cai em São Paulo

O número de mortes em decorrência de complicações da covid-19 caiu em todas as regiões de São Paulo. Os dados foram divulgados pela Secretaria da Saúde nesta segunda-feira e mostram que em todo o estado a diminuição foi de 9%. O valor leva em conta a média diária de óbitos que caiu de 252 para 230, comparando a semana retrasada com a última. No meio de julho, o estado registrou o mais alto valor médio de vítimas em sete dias, com 278. “Essa queda nos conforta, porque estamos falando em vidas que estão sendo poupadas. Mas repito o que já disse aqui: não é hora de celebrarmos nem comemorarmos nada“, disse o governador João Doria (PSDB) em entrevista coletiva nesta segunda-feira.

___

MUNDO

China confirma primeiro caso de reinfecção

Um estudo publicado no jornal científico Clinical Infectious Diseases nesta segunda-feira mostrou o primeiro caso de reinfecção pelo novo coronavírus confirmado no mundo em Hong Kong, na China. Segundo os pesquisadores, os resultados mostram que “a covid-19 pode persistir em humanos”. O caso foi observado em um homem de 33 anos que teve a segunda infecção pelo vírus confirmada em um aeroporto ao voltar para Hong Kong de uma viagem à Europa. Para chegar a conclusão de que ele havia sido infectado duas vezes por duas cepas diferentes do SARS-CoV-2, os pesquisadores da Universidade de Hong Kong usaram a sequência genômica. O paciente, em sua segunda contaminação, não apresentou nenhum sintoma, o que pode identificar, para os cientistas, que as reinfecções podem ser mais leves.

___

Opositor russo envenenado?

Há rastros de veneno no corpo do ativista russo Alexei Navalny, segundo médicos da Alemanha que o examinaram. A declaração foi dada nesta segunda-feira pelos médicos do hospital Charité de Berlim, onde ele está internado. Os médicos afirmaram que o opositor russo tem vestígios de pesticidas e gás asfixiante tóxico. “O paciente está em cuidado intensivo e ainda em coma induzido”, disseram os médicos em comunicado. “Sua condição médica é séria mas sua vida não está em perigo imediato. Na Rússia, os médicos da Sibéria que trataram Navalny haviam afirmado que não havia vestígio de veneno em seu corpo. A princípio, o hospital russo também negou o pedido para que o ativista fosse enviado para ser examinado em outro país. No fim, as autoridades cederam.

___

Argentina pega fogo

Não bastasse a dura crise econômica pela qual passa a Argentina, agora o país também enfrenta incêndios dramáticos. Pelo menos 14.321 hectares pegaram fogo na província de Córdoba. Os fortes ventos e a ausência de chuvas têm contribuído para o aumento das chamas, disseram autoridades locais nesta segunda-feira, dia 24. Os incêndios se localizam em uma região com pastagens para o gado e áreas montanhosas. O governo enviou aeronaves para combater o fogo e ajudar os bombeiros. O governo de Córdoba alertou sobre o risco “extremo” de incêndios em toda a província. As chamas já destruíram linhas de transmissão em algumas áreas de Córdoba e ameaçam bloquear as principais rotas rodoviárias.

___

Trump é oficializado como candidato à Casa Branca

Sem surpresa, os 330 delegados do Grand Old Party reunidos em Charlotte, Carolina do Norte, indicaram o presidente como seu candidato no primeiro dia da convenção republicana. Agora, Donald Trump foi oficialmente indicado pelo Partido Republicano como candidato à reeleição em 3 de novembro. Um a um, os representantes republicanos de cada um dos 50 estados americanos, começando em ordem alfabética pelo Alabama, anunciaram seu apoio ao presidente. O limite de 1.276 votos necessários para ganhar a indicação foi ultrapassado pouco depois do meio-dia. Trump está atrás nas pesquisas, que colocam Biden como favorito, em um momento em que seu governo enfrenta forte pressão pela gestão da pandemia, que deixa cerca de 176.000 mortos no país e uma economia em crise, com milhões de desempregados.