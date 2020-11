Biden presidente?; 7 aplicações para novembro e tudo para ler hoje

Leia as principais notícias desta quinta-feira (5) para começar o dia bem informado:

Eleições americanas

Biden pode conquistar a presidência hoje

Democrata precisa confirmar a vitória no Arizona e vencer mais um estado; Trump lança ofensiva jurídica

Eleições americanas: acompanhe ao vivo os resultados da votação

Quem leva a Casa Branca: Joe Biden ou Donald Trump? Nesta cobertura em tempo real, a EXAME traz os primeiros resultados das eleições nos Estados Unidos

No radar: Biden próximo da vitória, Fed e o que mais move o mercado

Decisão de juros nos Estados Unidos pode ocorrer sem que se saiba quem irá governar o país pelos próximos quatro anos; bolsas sobem e dólar cai

Maioria republicana no Senado pode travar agenda de Biden

Embora votação esteja bastante apertada, republicanos podem ter maioria; nesse cenário, pacote trilionário de ajuda de Biden corre o risco de ser barrado

Biden é “boa solução” para mercados no curto prazo, diz Garde Asset

Segundo Marcelo Giufrida, CEO da gestora, mercado renova otimismo nesta tarde com resultado da eleição mais favorável para Biden e Senado ainda republicano

Como ficam seus investimentos com Biden na Casa Branca

Gestores veem alta das ações, especialmente de emergentes, e dólar mais fraco, com possibilidade de vitória democrata na presidência e Congresso dividido

Bolsonaro aposta em reviravolta para Trump na Suprema Corte

Com Biden cada vez mais próximo da Casa Branca, Bolsonaro adotou a narrativa de Trump de que o processo eleitoral dos Estados Unidos está fraudado

Em reviravolta, Biden leva Wisconsin e se aproxima da vitória

Com a Pensilvânia e Michigan, Wisconsin faz parte do grupo de estados que deram a Trump a vitória supreendente na eleição de 2016

As quentes do dia

7 tipos de aplicações para investir em novembro

Manutenção da Selic na mínima histórica exige que o investidor tome mais risco. Veja opções de aplicações

Sem plano de saúde? Ticket oferece consulta por R$ 35 e seguro internação

Conhecida pelo vale-refeição, Ticket relança benefício de saúde com custo a partir de 9,90 reais por usuário e foca em pequenas e médias empresas sem plano

Na busca por recuperação, Uber apresenta resultados do 3º trimestre

Companhia deve apresentar novamente resultados negativos por conta do impacto da crise do novo coronavírus

Biogás avança no país com nova usina e incentivo fiscal

Evento reúne produtores da fonte renovável de energia, que pode complementar a oferta de gás natural na matriz energética brasileira

Vacina de Oxford da covid-19 pode ter resultados divulgados em breve

Primeiros testes da vacina devem ser enviados para a Anvisa até dezembro, enquanto o processo de aprovação pode se estender até fevereiro de 2021

Não haverá aplicação da vacina em massa, diz presidente da Fiocruz

Fiocruz espera fabricar 210 milhões de doses da vacina contra a covid-19 no ano que vem. A estimativa é que a vacinação comece em março

Carro por assinatura: Volkswagen lança serviço e promete preço competitivo

Os pacotes incluem documentação, seguro e manutenção preventiva e dispensam o alto desembolso inicial típico de uma compra de automóvel

Banco do Brasil tem lucro de 3,482 bilhões de reais, queda de 23,3%

Banco reservou mais 2 bilhões de reais para potenciais perdas com empréstimos decorrentes da crise do coronavírus

Enquanto você desligou…

Melhor Estágio do Mundo cresce e abre 100 vagas remotas para negros

O programa aceita pessoas de qualquer idade, escolaridade e local. E os participantes terão capacitação com certificado

Não perca: Especialistas discutem cibersegurança e LGPD no Future of Money

Tema da segurança da informação no sistema financeiro será tratado em dois paineis nesta quinta-feira, às 18h e às 19h

WhatsApp vai ter opção de mensagens que desaparecem depois de 7 dias

A novidade deve ficar disponível para todos os usuários ainda neste mês

Revista Exame

É hora de comprar: por que tantos brasileiros trocam de casa na pandemia

Levantamento mostra os preços dos imóveis nas principais cidades do país e revela: com a queda nos juros, é hora de comprar

Na pandemia, outlet online Privalia bate R$ 1 bi em vendas

Empresa atingiu cifra depois de ampliar a oferta de produtos em meio ao isolamento social

App transforma compra e venda de ações em jogo dinâmico

A fintech Robinhood quer democratizar o acesso aos investimentos com o aplicativo, visto como um “passatempo” durante a pandemia

Chaim Zaher compra emissoras e projeta expansão internacional

Braço de comunicação do grupo fundado pelo empresário se fortalece, de olho no avanço de tecnologias como o 5G

Diversidade: eleições municipais têm mais candidatos negros do que brancos

As eleições municipais devem trazer um recorde de candidatos de grupos pouco representados. Como isso muda o jogo?

Confira a nova edição da Revista Exame aqui

Agenda

A Zona do Euro ainda divulga as vendas no varejo referente ao mês de setembro. O índice mede a variação no valor total das vendas no setor, ajustadas pela inflação. É o indicador mais importante dos gastos dos consumidores, o que representa a maior parte da atividade econômica em geral.

Já o Department of Labor publica os pedidos iniciais de seguro-desemprego nos EUA, lembrando que este é considerado o primeiro indicador da saúde do mercado de trabalho.

Frase do dia

“O liderado será reflexo da sua liderança, então quem espera lealdade, primeiro deve ser leal” — Flávio Augusto.

