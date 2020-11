Biden lidera na Geórgia; mercado imobiliário em alta e tudo para ler hoje

Leia as principais notícias desta sexta-feira (6) para começar o dia bem informado:

As quentes do dia

Com 99% das urnas apuradas, Biden passa Trump na Geórgia; acompanhe ao vivo

No radar: eleições, desemprego nos EUA, IPCA e o que mais move o mercado

Mercado realiza lucros, enquanto Biden caminha para vencer eleições americanas – resultado pode sair em breve com virada na Georgia

EUA divulgam nível de emprego de outubro em meio a clima de tensão

Expectativa é de um novo crescimento na criação de vagas, embora o aumento do número de casos da covid-19 continue preocupando

Crédito digital para carros na classe C? Pan colhe frutos de estratégia

Banco alcança volume recorde de crédito no meio da pandemia, com R$ 2,3 bilhões na média mensal do trimestre; alta é de quase 30% na base anual

Juros baixos e quarentena: como o mercado imobiliário explodiu este ano

Construtoras e incorporadoras aproveitam o momento de juros baixos com IPOs e recordes de vendas e lançamentos

Quer investir em imóvel residencial para alugar? Agora você tem fundos

Já existem três fundos imobiliários do tipo negociados na B3. Mercado imobiliário aquecido é incentivo

Urnas eletrônicas são seguras e uso é transparente, afirma TSE

Urnas eletrônicas são empregadas como meio técnico de coleta de votos no Brasil desde a disputa municipal de 1996

Pesquisa da USP relaciona gordura com agravamento da covid-19

Análises preliminares revelam que o vírus infecta tecido adiposo e altera a quantidade de moléculas sinalizadoras liberada por essas células na circulação

Sistema solar pode ter tido mais um planeta – mas que foi expulso

Pesquisadores levantam a possibilidade de que um planeta gigantesco de gelo já orbitou o Sol e foi determinante no posicionamento de Urano e Netuno

Cientistas descobrem bactéria que sobrevive a viagens para outros planetas

Além de sobreviver, a bactéria conseguiu se adaptar a novos mecanismos para evitar prejuízos maiores em órbita

Para dona da Tintas Coral, mercado não será mais o mesmo no pós-covid

A AkzoNobel está operando a plena capacidade nas fábricas de tintas decorativas e trabalha para atender cada vez mais o conceito de ‘faça você mesmo’

Operação latina da Bayer Pharma está na mão de brasileiros, e não é à toa

Adib Jacob, presidente da divisão de farmacêuticos da Bayer na América Latina, falou com exclusividade à EXAME sobre os planos da companhia na região

Para atingir a meta do Acordo de Paris, Brasil terá de cortar mais carbono

Observatório do Clima divulga os números mais recentes sobre as emissões do país. Desmatamento deve impactar negativamente os resultados

Política e mundo

Em live, Bolsonaro faz “horário eleitoral gratuito” e pede votos a aliados

Bolsonaro pediu votos para dez candidatos a vereador, entre eles seu filho Carlos Bolsonaro, e sete prefeitos, incluindo Russomanno e Crivella

Jacinda Ardern assume 2º mandato na Nova Zelândia, após vitória esmagadora

Jacinda Ardern nomeou membros de seu governo, uma equipe com significativa presença feminina, apenas três semanas após vencer a eleição na Nova Zelândia

EUA bate recorde de infecções diárias de covid-19 pelo 2º dia consecutivo

Os Estados Unidos registraram mais de 120 mil casos de covid-19 em 24 horas

Enquanto você desligou…

Fintech tem mais de 80 vagas com home office em diversas áreas

A maioria das oportunidades será para trabalho remoto e alguns cargos não exigem formação superior. Veja como se candidatar

As dicas desta “guru” para encontrar tempo quando o trabalho não tem fim

Para Elizabeth Saunders, fazer intervalos e criar descansos “conscientes” é fundamental para evitar o burnout e lidar com excesso de trabalho

Itaú: presidentes do atacado e do varejo pedem demissão

Ambos eram cotados para a sucessão de Cândido Bracher, mas eleito foi Milton Maluhy

Sem nenhuma prova, Trump diz ser vítima de grande complô

Presidente afirma ter vencido a eleição com facilidade e prevê longa batalha jurídica

Caixa anuncia novo modelo de financiamento da casa própria; veja como será

Novidade será anunciada nos próximos dias e tem juros menores que as modalidades tradicionais

Movida fecha parceria exclusiva para oferecer o elétrico Nissan Leaf

O modelo zero emissões da montadora japonesa estará disponível para locação a partir deste mês

Agenda

Nesta sexta-feira (6), o Brasil divulga os números da inflação para o mês de outubro e o acumulado do ano. O dado é medido pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) e é um dos principais indicadores da economia nacional.

Já nos Estados Unidos, saem os dados do desemprego e o relatório de emprego do mês de outubro. O documento contém a relação de salário e ganho médio por hora.

Frase do dia

“Uma chave importante para o sucesso é a autoconfiança. Uma chave importante para a autoconfiança é a preparação” — Arthur Ashe.

_______________________________________________________________________________

Exame Flash

Ouça um rápido resumo das principais notícias e destaques do Brasil e do mundo em uma curadoria especial do time da Exame.