Bezos bate US$200 bi; fábrica de vacina em SP: o resumo do dia

MERCADOS

Ibovespa perde os 100 mil pontos

A bolsa brasileira fechou em queda nesta quarta-feira, 26, com os investidores cautelosos com os rumos da política fiscal e a manutenção da agenda do ministro da Economia, Paulo Guedes, no governo. O Ibovespa, principal índice da B3, caiu 1,46% e encerrou em 100.627,33 pontos. Na mínima intradia, o índice chegou a marcar 99.359,36 pontos. Com isso, o dólar comercial subiu 1,5% e encerrou sendo vendido por 5,612 reais.

___

Nubank recebe aporte de R$ 1,6 bi

A fintech Nubank recebeu uma nova rodada de investimentos no dia 4 de junho, e não revelada até agora, de 300 milhões de dólares (1,65 bilhão de reais). A companhia já recebeu mais de 1,4 bilhão de reais em sete rodadas de investimentos — a última delas em julho do ano passado, de 400 milhões de dólares. Um documento sobre o aporte entregue à SEC, órgão que regula o mercado de capitais dos Estados Unidos, foi assinado por David Vélez, fundador do Nubank, Douglas Leone, do fundo de investimentos Sequoia Capital, Nicolas Szekasy, do fundo Kaszek Ventures, e Meyer Malk, do fundo Ribbit Capital. Os três fundos já eram investidores do Nubank. Além deles, a fintech brasileira tem sócios como Tiger Global, Redpoint Ventures, Dragoneer Investment Group e Tencent.

___

Preços do petróleo atingem máxima em 5 meses com furacão

O furacão Laura, que deve atingir a costa dos Estados Unidos nos próximos dias, acertou em cheio a indústria petrolífera. Mais de 80% da capacidade de produção da commodity na região do Golfo do México foi fechada, levando os preços do barril à máxima em cinco meses. Para analistas, as cotações devem continuar com tendência de alta nos próximos meses, mas em menor grau. O Brent subia cerca de 0,5% nesta quarta-feira, para 45,9 dólares por barril. O petróleo dos Estados Unidos (WTI) avançava 0,3%, a 43,3 dólares.

___

Bezos é o primeiro no mundo a alcançar a fortuna de US$ 200 bi

O empresário bilionário Jeff Bezos, que já é o homem mais rico do mundo, teve seu patrimônio avaliado em mais de 200 bilhões de dólares nesta quarta-feira, algo inédito no ranking de bilionários da revista americana Forbes. O valor da fortuna foi alcançado com a valorização das ações da Amazon, empresa da qual ele é CEO e fundador. As ações subiram mais de 2% nesta tarde, levando a fortunda de Bezos, de 56 anos, para 204,6 bilhões de dólares, um ganho de 4,9 bilhões. O montante é cerca de 90 bilhões mais alto que o do filantropo Bill Gates, fundador da Microsof, e segundo homem mais rico do mundo.

___

BRASIL

SP construirá fábrica de vacina

O governo de São Paulo pretende arrecadar 160 milhões de reais na iniciativa privada para construir uma nova fábrica de vacinas contra a covid-19. O projeto deve ser capitaneado pelo Instituto Butantan, laboratório de vacinas do governo paulista, e pela organização social Comunitas, dedicada à inovação na gestão pública, e por diversas frentes do governo de João Doria (PSDB). O martelo para o projeto foi batido nesta manhã de quarta-feira em reunião no Palácio dos Bandeirantes, sede do governo paulista.

___

Bolsonaro rejeita “Renda Brasil” de Guedes

O presidente da República, Jair Bolsonaro, criticou publicamente a proposta do “Renda Brasil”, apresentada a ele pela equipe econômica esta semana. Bolsonaro afirmou que o projeto está suspenso e que não vai “tirar (recursos) dos mais pobres” para abastecer o novo programa, apresentado como substituto do Bolsa Família. “A proposta, como a equipe econômica apresentou para mim, não será enviada ao Parlamento. Não posso tirar de pobres para dar a paupérrimos”, disse Bolsonaro. O ministro da Economia, Paulo Guedes, disse ao presidente que para chegar ao benefício médio de 300 reais, como quer Bolsonaro, é preciso cortar deduções de saúde e educação do Imposto de Renda. Atualmente, o valor médio pago pelo programa criado na gestão petista é de 190 reais.

___

STJ manda Google entregar dados de envolvidos na morte de Marielle

O Google deve ser obrigado a entregar os dados de usuários para os investigadores que apuram o assassinato da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes. Os recursos da Google tentavam anular decisões da Justiça fluminense que determinaram à empresa o fornecimento de IPs que efetuaram pesquisa no buscador com determinadas expressões nos dias que antecederam o duplo assassinato. O pedido do MP inclui ainda dados de quem passou pelo pedágio da via Transolímpica, na zona oeste do Rio, no dia 2 de dezembro de 2018, data em que a presença do carro usado no crime foi identificada naquele local.

___

Hackers vazam ilegalmente supostos dados de Michele Bolsonaro

O grupo de hackers Anonymous vazou ilegalmente dados que seriam da primeira-dama, Michelle Bolsonaro. Entre as informações estão endereços que seriam ligados a ela, números de telefones e de cartões de crédito, além de sua pontuação no Serasa. Essa não é a primeira vez neste ano que o grupo compartilha dados sigilosos atribuídos ao presidente Jair Bolsonaro, sua família e também de alguns ministros do governo.

___

MUNDO

Rússia nega investigação de suposto envenenamento

O Kremlin disse nesta que não vê necessidade de investigar as circunstâncias que causaram a doença grave do político opositor Alexei Navalny. O diagnóstico inicial feito por uma clínica alemã é de envenenamento. Na segunda-feira, a chanceler da Alemanha, Angela Merkel, pediu à Rússia para investigar o suposto envenenamento e responsabilizar os culpados. O porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, disse que a clínica alemã não identificou de forma conclusiva a substância por trás da doença de Navalny e que não está claro por que os médicos alemães estão “se apressando” em usar a palavra envenenamento. “É preciso haver uma razão para uma investigação. No momento, tudo que vocês e eu vemos é que o paciente está em coma”, disse Peskov.

___

Supremacista de 17 anos preso nos EUA

Um atirador de 17 anos, identificado como Kyle Rittenhouse, foi preso nesta quarta-feira acusado de homicídio após ter participado do tiroteio que matou duas pessoas e feriu uma terceira durante os protestos contra violência policial em Kenosha, Wisconsin, nos Estados Unidos. Vídeos divulgados nas redes sociais mostram o adolescente portando uma arma de cano longo, que parece um fuzil, andando na região dos protestos. Ele tem interações com a polícia, que pede para ele deixar o local, mas em nenhum momento os agentes tentam contê-lo.

___

Na Dinamarca, quem não usar máscara leva multa de R$ 2.300

Com a segunda onda do coronavírus acontecendo em vários países, poucos lugares no mundo podem dizer que agosto foi o melhor mês no combate à pandemia. Porém, esse é o caso da Dinamarca, que registrou no mês seu menor número de casos de covid-19. Agora, para evitar uma nova alta de casos como vêm acontecendo em outros lugares, o país resolveu tomar precauções e voltou a determinar o uso obrigatório de máscaras — mesmo com a pandemia controlada. Quem não usa a proteção pode pagar multa de cerca de 2.600 coroas dinamarquesas.

___

Fundo do poço parece não ter fim para o país que foi o rei dos mares

Depois da explosão no porto de Beirute, que desalojou 300.000 pessoas e destruiu boa parte da cidade, o Líbano mergulha ainda mais na crise econômica que vem se acentuando desde o ano passado. A inflação já chegou a 112% — itens essenciais como alimentos e bebidas registraram um aumento de preço de 336% no mês passado. Artigos como roupas e calçados não ficaram muito atrás, com aumentos médios de 470%.

___