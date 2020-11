Berkshire, de Warren Buffett, alerta que efeitos da pandemia não acabaram

Da Redação, com Reuters

Por Da Redação, com Reuters

Berkshire Hathaway Inc, de Warren Buffett, divulgou resultados operacionais do terceiro trimestre neste sábado, 7, e disse que a pandemia de coronavírus pode causar ainda mais danos, mesmo com ganhos em ações como a Apple gerando um lucro total de mais de 30 bilhões de dólares.

O conglomerado registrou lucro operacional de 5,48 bilhões de dólares contra 8,07 bilhões de dólares registrados no mesmo período do ano passado, uma queda de 32%.

Alguns negócios operacionais da Berkshire se recuperaram de suas profundezas da primavera, e os analistas ficaram encorajados com a queda de apenas 3% na receita do ano anterior.

Mas o coronavírus, os furacões e as baixas taxas de juros prejudicaram o lucro dos negócios de seguros, que incluem a seguradora de automóveis Geico e a unidade de peças de aeronaves Precision Castparts, projetando milhares de perdas de empregos adicionais.

A Berkshire também recomprou um recorde de 9,3 bilhões de dólares de suas ações, que tiveram baixo desempenho no terceiro trimestre.

As recompras totalizaram US $ 16 bilhões de janeiro a setembro e pareceram totalizar pelo menos US $ 2,3 bilhões em outubro.

“O mercado será encorajado pelas recompras”, disse Cathy Seifert, analista da CFRA Research com classificação de “hold” para a Berkshire. “Muitas empresas suspenderam as recompras para preservar os recursos durante a pandemia. Porém, como a Berkshire não paga dividendos, a quantia que está devolvendo aos acionistas é pouco.”