BDRs são liberados para pequeno investidor; veja os mais rentáveis

A partir desta quinta-feira, 22, os pequenos investidores brasileiros vão poder negociar na bolsa local os BDRs (Brazilian Depositary Receipts, valores mobiliários que representam ações estrangeiras) de empresas estrangeiras como a varejista Amazon, a farmacêutica Pfizer e a plataforma de transporte Uber. Até agora, só podiam comprar e vender esses papeis os chamados investidores qualificados – que têm aplicações financeiras de pelo menos 1 milhão de reais. Em setembro, a B3 anunciou o plano de dar acesso aos pequenos investidores também, e na terça comunicou que a Comissão de Valores Mobiliários (CVM), que regula o mercado de capitais, aprovou as últimas mudanças no regulamento da bolsa para permitir as transações. Quer saber mais sobre o investimento em BDRs? Leia os relatórios e análises da EXAME Research.

Atualmente, são negociados na B3 671 BDRs de empresas estrangeiras, principalmente americanas. Os papeis são uma boa ferramenta para diversificação da carteira de investimentos, segundo Bernardo Carneiro, analista da EXAME Research, a unidade de análise de investimentos da EXAME. “Como são empresas de fora, o investidor deve ter o dobro de atenção. Não é porque a empresa está na moda ou é mais conhecida que será um bom investimento”, diz “O ideal é buscar um especialista para ajudar na seleção.”

Retorno passado não é nenhuma garantia de rentabilidade no futuro, mas os ganhos recentes dos BDRs vêm chamando a atenção dos investidores brasileiros. O índice BDRX, que reúne 53 papeis de companhias de 10 setores diferentes, acumula alta de 51% neste ano, enquanto o Ibovespa, das ações brasileiras mais importantes, tem queda de 15,4%. Segundo um levantamento da corretora Easynvest que considera o pagamento de dividendos e o retorno sobre o patrimônio líquido, entre outras variáveis, os BDRs mais rentáveis em outubro são os Coca-Cola, da Johnson & Jonhson, da Pfizer, do JPMorgan e do Bank of America (BofA). Os menos são os do Twitter, do Uber e do Wells Fargo.