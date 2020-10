BDRs para pequeno investidor; 2º round Trump x Biden e tudo para ler hoje

Leia as principais notícias desta quinta-feira, 22,para começar o dia bem informado:

As quentes do dia

No radar: falta de estímulos e o que mais move o mercado nesta quinta

Possível interferência de Rússia e Irã sobre eleições americanas aumenta incertezas entre investidores

BDRs são liberados para pequeno investidor; veja os mais rentáveis

Neste ano, o índice BDRX, que reúne 54 papeis de empresas estrangeiras, ganhou 51%, enquanto o Ibovespa, de ações brasileiras, caiu 15,4%

Trump e Biden: segundo round

Candidatos à Presidência americana se enfrentam pela segunda e última vez em debate na noite desta quinta-feira, 22

A Intel nas cordas: o resultado do 3° tri trará respostas sobre o futuro?

Empresa vendeu divisão de memória e armazenamento recentemente e vê concorrentes se posicionando melhor no mercado

Energia de transição para as renováveis, gás natural ganha novas regras

Senado vota hoje PL 6407, que muda o marco regulatório do setor de gás natural e promete um “choque de energia barata”, segundo o ministro Paulo Guedes

Brasileiro tem mais resistência a tomar vacina chinesa e russa, diz estudo

Mesmo com a resistência relacionada a origem da vacina, grande parte da população tem a intenção de se imunizar

BizCapital, fintech de crédito para PMEs, recebe novo aporte de R$ 20 milhões

O cheque complementa a rodada série B que a empresa anunciou em junho, quando captou 65 milhões de reais com o banco alemão KfW

Por que a produção de combustíveis da Petrobras está crescendo na pandemia

Os produtos da estatal voltados para caminhões e navios estão ganhando destaque no mercado

Para os fundos de shoppings, o pior já passou. Como investir agora

Cinco maiores fundos listados na bolsa voltam a pagar rendimentos maiores por cota. Mas ainda longe do pré-crise

Carteira com base em metas: gestora quer mudar lógica de investimento

Carteira montada e gerenciada por algoritmos conforme objetivos da pessoa, o goal based investing, amplia aderência do investidor, prevê Magnetis

É mulher e quer trabalhar no mercado financeiro? Participe deste evento

Fin4she Young Women Summit é gratuito e será realizado online nesta quinta-feira, das 9h às 19h

Política e mundo

Kassio Marques é aprovado pelo plenário do Senado e assumirá vaga no STF

Desembargador passou por sabatina e votação no plenário e está pronto para assumir o posto deixado por Celso de Mello, que se aposentou em 13 de outubro



Irlanda é primeiro país da União Europeia a impor novo lockdown

Para conter o avanço da covid-19, a Irlanda decretou lockdown por seis semanas irlandeses, mas as escolas permanecerão abertas. Entenda

Enquanto você desligou…

Agora é para valer: fábrica de chips do governo vai ser mesmo liquidada

A Ceitec, criada no governo da ex-presidente Dilma Rousseff, custa 70 milhões de reais aos cofres públicos

Menina de 14 anos descobre molécula que pode acabar com a covid-19

A adolescente Anika Chebrolu pode ter descoberto uma molécula capaz de impedir infecções pelo novo coronavírus — um avanço e tanto para a ciência

Agenda

Os Estados Unidos anunciam nesta quinta-feira o número de pessoas que entraram com pedido de seguro-desemprego pela primeira vez durante a semana passada. Além disso, será divulgado o número anualizado de imóveis que foram vendidos durante o mês anterior. Este relatório ajuda a analisar a força do mercado imobiliário dos EUA, o que contribui para a análise da economia como um todo.

Revista exame.

Guinada à vista?

Favorito na eleição americana, o democrata Joe Biden promete uma mudança na economia. Donald Trump, caso vença mas perca o Congresso, também terá de ceder. Saiba como isso afeta você.

A edição 1.221 da revista Exame já está disponível em todas as plataformas online.

