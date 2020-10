Balanços de Petrobras, bancos e Vale; Copom e PIB dos EUA na agenda

A semana que vem promete ser agitada no mercado brasileiro, com reunião do Comitê de Política Monetária (Copom) e temporada de balanços do terceiro trimestre ganhando força no Brasil, diante da divulgação dos números dos grandes bancos, Petrobras (PETR3; PETR4), Vale (VALE3), Ambev (ABEV3). Ao todo, são 31 empresas previstas na agenda. Além disso, no front corporativo, tem também estreia das ações da Track & Field (TFCO4) na B3 na segunda-feira, 26, e definição do preço da Oferta Inicial de Ações (IPO, na sigla em inglês) da Pacaembu Construtora, que foi adiada para quinta-feira, 29. O Ibovespa voltou a bater os 100 mil pontos. Saiba como aproveitar o vaivém da bolsa com a EXAME Research.

Entre os balanços, destaque para: Klabin (KLBN11) na segunda-feira; Santander (SANB11), Cielo (CIEL3), Telefônica Brasil (VIVT4), Localiza (RENT3) e Raia Drogasil (RADL3) na terça-feira; Bradesco (BBDC4), Petrobras (PETR4), Vale (VALE3), Gerdau (GGBR4) e GPA (PCAR3) na quarta-feira; Ambev (ABEV3), B2W (BTOW3), Lojas Americanas (LAME4), Suzano (SUZB3) e Usiminas (USIM5) na quinta-feira; e Copasa (CSMG3) na sexta-feira.

A expectativa pelos números dos bancos é grande. O Índice Financeiro subia 7,65%, às 16h23, no acumulado da semana, contra 3,13% do Ibovespa. Depois de Braskem (BRKM5), as ações dos quatro grandes bancos caminhavam para fechar entre as maiores valorizações do benchmark da bolsa brasileira, com altas superiores a 10% no período. Em relatório, analistas do Bradesco BBI apontaram que o Santander deve registrar o melhor balanço no trimestre.

AGENDA ECONÔMICA

Na segunda, o Banco Central divulga o tradicional relatório Focus, com estimativas para o Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro, dólar, Selic, inflação, e, na quarta-feira, o mercado fica de olho na decisão do Copom, que deve manter a taxa básica de juros brasileira nos atuais 2,0% ao ano.

A reunião virá na sequência do IPCA-15, divulgado nesta manhã, que veio acima do previsto, acelerando para 0,94% em outubro frente ao mês anterior, contra estimativa de 0,83%. Com isso, economistas ressaltam que o mais importante importante é ficar de olho no comunicado do Copom, que pode trazer mudança na comunicação do BC, tendo em vista que a última ata falava em alta temporária dos preços.

Além disso, é aguardado para a semana o saldo do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) de setembro, desemprego na Pnad Contínua de setembro e o IGP-M de outubro. O Tesouro divulga o Relatório Mensal da Dívida Pública na terça-feira e das contas do Governo Central na quinta.

EXTERIOR

Nos Estados Unidos, Nancy Pelosi e Steven Mnunchin seguem negociando a nova rodada de estímulos no país, mas o mercado vê como cada vez menos provável que o pacote fiscal seja aprovado antes da eleição. A agenda traz também o PIB dos EUA do terceiro trimestre, leitura preliminar, na quinta-feira, enquanto continua como pano de fundo as repercussões sobre a eleição americana, marcada para 3 de novembro.

Na Europa, o Banco Central Europeu (BCE) se reúne na quinta-feira, e segue no noticiário os desdobramentos em torno da segunda onda de Covid-19 que atinge a região. No continente asiático, o Banco do Japão também se reúne na quinta-feira.

