B3 prorroga pregão à vista em uma hora a partir de 3 de novembro

A B3 informou que irá prorrogar em uma hora o período de funcionamento do pregão à vista a partir de 3 novembro. A mudança busca alinhar ao fechamento das bolsas nos dos Estados Unidos, será alterado devido ao término do horário de verão no país.

Com isso, o pregão à vista passara a ser das 10h às 18h, com call de fechamento iniciado às 17h55. Já as negociações de contratos futuros de Ibovespa e Mini Ibovespa serão encerrados às 18h25. Os contratos futuros e de opções e operações estruturadas referenciadas em dólar passarão a fechar às 18h30.

Embora a B3 ainda não tenha confirmado, o horário de funcionamento deve retornar ao atual a partir de 15 de março, com a volta horário de verão nos EUA.