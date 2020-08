Auxílio até dezembro; dólar a R$ 5,60: o que você precisa saber hoje

MERCADOS

Dólar nas alturas

Depois de passar o pregão inteiro no vermelho, o Ibovespa inverteu o movimento nos últimos minutos e encerrou a sexta-feira com alta de 0,05% para 101.521 pontos. A mudança na percepção do mercado veio com dados de emprego — melhores do que o esperado — e com a fala do ministro da Economia, Paulo Guedes, sobre sinais de recuperação econômica. Na semana, o índice registrou avanço de 1,93%. Já o dólar fechou em alta de 0,95%, em 5,6068 reais. Este é o valor mais alto dos últimos três meses e foi amparado pelo desconforto fiscal doméstico e pela alta da moeda americana no exterior. Ao longo do dia, a divisa chegou a subir 1,44% para 5,634 reais, mas recuou com dados positivos de emprego. Na semana, o dólar avançou 3,31%.

___

PagSeguro compra Wirecard Brazil

A processadora de pagamentos PagSeguro, do grupo UOL, anunciou nesta sexta-feira a aquisição da operação brasileira da alemã Wirecard. A Wirecard Brazil foi colocada à venda no início de julho depois que a matriz alemã pediu falência em meio a um escândalo de fraude no balanço que fez seu valor de mercado desabar 90% e um ex-presidente ser preso. “Para a PagSeguro, a compra da Wirecard Brazil traz diversas vantagens, começando pelo aumento no volume total de pagamentos processados”, disse a processadora em comunicado à imprensa.

___

Cogna tem prejuízo de R$ 452 mi

A empresa de educação Cogna, que reúne as marcas Kroton, Vasta, Saber e Platos teve prejuízo de 452 milhões de reais no segundo trimestre, ante lucro de 140 milhões no mesmo período do ano anterior. O principal problema da Cogna está em sua operação de ensino superior, que vem perdendo margem ao longo dos anos. Em comunicado aos acionistas, a companhia afirma que “a operação presencial da Kroton demandará um amplo processo de reestruturação para se adequar à nova realidade do mercado”. A mudança inclui redução no tamanho da operação, redução da quantidade de unidades, reposicionamento de portfólio com foco em cursos mais nobres e reposicionamento de marca em algumas praças, visando o foco em produtos premium. Com isso, a expectativa é ter mais margem e geração de caixa.

___

iFood faz aquisição

A empresa de delivery iFood anunciou a aquisição da eComanda, empresa de gestão cujo principal produto é um sistema de automação para restaurantes. O valor da aquisição não foi revelado. De acordo como o iFood, o sistema irá beneficiar principalmente os restaurantes de pequeno e médio porte que muitas vezes não contam com sistemas digitais de controle. Entre março e junho de 2020, os pedidos para pequenos e médios restaurantes apresentaram aumento de 44% no iFood. O produto será oferecido aos restaurantes parceiros do app de forma gratuita pelos próximos seis meses e deve ajudar no gerenciamento de vendas e controle de estoques, permitindo ganhos de eficiência.

___

BRASIL

Mercado formal abre 131 mil vagas em julho

Após quatro meses de alto negativo, o Brasil criou 131.010 vagas em julho, segundo dados do Novo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) divulgados nesta sexta-feira pelo Ministério da Economia. O número é o resultado de 1.043.650 admissões e 912.640 desligamentos no período, e ficou muito acima das expectativas do mercado, que figuravam entre 10.000 e 25.000 vagas. No acumulado do ano de 2020, o saldo ainda fica negativo em 1.092.578 empregos. “Retomamos o ritmo de criação de empregos na economia”, disse Paulo Guedes, ministro da Economia, em entrevista coletiva para apresentação dos números.

___

Salles demite presidente do ICMBio

O coronel Homero Cerqueira foi exonerado da presidência do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), órgão federal responsável pela proteção de todas as florestas protegidas federais. A exoneração está publicada no Diário Oficial da União (DOU) desta sexta-feira e ainda não traz o nome do substituto. Cerqueira estava à frente do órgão desde abril do ano passado, após ser chamado para comandar a autarquia pelo ministro do Ministério do Meio Ambiente (MMA), Ricardo Salles. A saída abrupta do cargo está atrelada a divergências ocorridas entre Cerqueira e Ricardo Salles, por causa dos incêndios que se alastram pela região do Pantanal.

___

Auxílio emergencial até dezembro

Em visita ao Rio Grande do Norte, o presidente Jair Bolsonaro voltou a dizer que o auxílio emergencial será prorrogado até dezembro deste ano, mas ressaltou que o benefício não pode ser definitivo. Bolsonaro sinalizou que o valor deve ser um meio-termo entre os 200 reais defendidos pela equipe econômica e os atuais 600 reais destinados a trabalhadores informais durante a pandemia do novo coronavírus. “Vai até dezembro, só não sei qual vai ser o valor”, disse Bolsonaro.

___

MUNDO

Ameaça ao acordo UE-Mercosul

A destruição da floresta amazônica coloca em dúvida o acordo comercial de 2019 entre a União Europeia e o Mercosul, avisou o governo alemão. Embora o governo da chanceler Angela Merkel continue comprometido com o acordo, a destruição da maior floresta tropical do mundo coloca sua implementação em xeque, afirmou o principal porta-voz do país, Steffen Seibert, na sexta-feira. “Também olhamos com grande preocupação para a região amazônica e o avanço do desmatamento por lá”, disse Seibert durante entrevista coletiva em Berlim. “A forma como é tratada afeta o mundo inteiro e, nesse contexto, existem sérias perguntas sobre se o espírito do acordo pode ser implementado — nós estamos céticos.”

___

Groenlândia bate recorde de degelo

As calotas polares da Groenlândia perderam 532 bilhões de toneladas de gelo em 2019, um novo recorde para este gigantesco território ártico, o que ameaça acelerar a elevação do nível dos oceanos e o futuro de milhões de pessoas, segundo um novo estudo. Esse degelo, equivalente ao conteúdo de seis piscinas olímpicas por segundo, representou a principal fonte de elevação do nível do mar em 2019 — 1,4 milímetro, 40% do total —, de acordo com publicação na revista Communications Earth & Environment. Esta perda é pelo menos 15% maior do que o último recorde registrado em 2012 e confirma uma tendência no longo prazo.

___

Justiça quer pena de morte para autor de atentado de Boston

O Departamento de Justiça dos Estados Unidos pedirá à Suprema Corte que analise o caso do autor do atentado na Maratona de Boston em 2013, na esperança de que mantenha sua pena de morte, anulada em segunda instância, afirmou o promotor de Massachusetts, Andrew Lelling. “Nossa esperança é que isso resulte na restauração da sentença original e possamos evitar um novo processo sobre a fase da pena de morte”, disse o promotor. Um tribunal de apelações em 31 de julho anulou a sentença de morte de Djokhar Tsarnaev, de 27 anos, pelo atentado à bomba na Maratona de Boston e encaminhou o caso para o tribunal competente para uma nova sentença. O tribunal anulou somente a parte da sentença relacionada à pena de morte.