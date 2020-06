Até onde vai a bolsa?; Moraes exige dados da covid-19 e tudo para ler hoje

Leia as principais notícias desta terça-feira (9) para começar o dia bem informado

As quentes do dia

Após uma onda de altas, até onde vai a bolsa em 2020?

Ontem, Ibovespa subiu mais 3,18% e chegou aos 97 mil pontos. Os juros continuarão baixos, mas o otimismo com a recuperação econômica pode estar excessivo

Moraes ordena que governo divulgue dados completos sobre coronavírus

Ministro do STF deu 48 horas para o governo retornar a divulgação dos dados da forma como fazia desde o início da pandemia de coronavírus no Brasil

Projeto pode proibir novo registro no SPC e Serasa na pandemia

O projeto de lei 675/20 suspende a inclusão de consumidores inadimplentes em cadastros negativos até o fim de 2020

Pesquisa sobre injeção de anticorpos para covid-19 avança, diz Oxford

Pesquisadores afirmam que os testes estão em “velocidade máxima” e esperam que o tratamento possa entrar em produção no próximo ano

Mortes em asilos e baixa imunidade: o que deu errado no modelo da Suécia

Sem uma quarentena rigorosa, o país teve alto número de mortes e mesmo assim não atingiu a esperada “imunidade de rebanho”

China passa o Brasil e se torna principal parceiro comercial da Argentina

Em abril, a Argentina exportou US$ 509 milhões para a China, um aumento de 50,6% ante igual mês de 2019

PIB da União Europeia encolhe 3,6% no 1º trimestre

Com revisão, o PIB da zona do euro encolheu menos do que o que estimado anteriormente entre janeiro e março

Alemanha registra tombos históricos em exportações e importações em abril

O superávit comercial da Alemanha em abril ficou em 3,2 bilhões de euros

Sem novos casos de coronavírus, Nova Zelândia antecipa o fim da quarentena

O distanciamento social não precisa mais ser seguido a partir desta terça, e o governo liberou a realização de eventos com aglomerações

Como se posicionar em renda fixa antes do fim do ciclo de corte de juros?

A resposta da EXAME Research é montar uma carteira com papéis atrelados a juros mais longos e fundos de crédito privado

Política e Mundo

Toffoli critica Bolsonaro por atitudes “dúbias” em relação à democracia

Presidente do STF criticou os apoiadores de Bolsonaro que pedem o fechamento da Corte. “Demitir os ministros do STF e colocar o que no lugar?”, questionou

Governo recua e passará a divulgar boletim da covid-19 às 18h

Decisão ocorre após, na última semana, o Ministério da Saúde retardar, por quatro dias, a apresentação de balanços diários da pandemia

Argentina quer imposto sobre grandes fortunas para garantir assistência

Quem tiver patrimônio declarado acima de US$ 3 milhões no país será taxado entre 2% e 3,5%, em uma única vez

Polêmica com números do coronavírus é cereja do bolo da dança dos dados

Taxa de destamento já causou tensão com o Inpe e deixou de ser atualizada; este ano, censo demográfico corre o risco de encolher

EUA começa corrida eleitoral em meio à pandemia, recessão e protestos

Forte tensão tornou-se o foco da disputa entre o presidente Donald Trump e o democrata Joe Biden, políticos com visões e estratégias diferentes

Enquanto você desligou

Com apps parceiros, Gympass vai além das academias para sobreviver à crise

Por causa da pandemia de coronavírus, GymPass trouxe nutricionistas, personal trainers e psicólogos para sua plataforma de benefícios corporativos

Estas são as 100 cidades mais caras do mundo para morar e trabalhar

Quer trabalhar fora do Brasil? Confira a pesquisa exclusiva da Mercer comparando custo de vida para expatriados no mundo

S&P 500 zera perdas do ano; quando o Ibovespa vai voltar ao positivo?

Mesmo após sete pregões de alta, o principal índice acionário da bolsa brasileira ainda precisa ganhar 18,4% para recuperar prejuízo do coronavírus em 2020

Pátria alcança fatia de 5% na Ultrapar e mercado espera novas compras

Gestora de recursos entrou no negócio no ano passado, por meio de uma participação na holding Ultra S.A.

“O mercado está otimista, mas teremos muitas bolhas”, diz Rubenstein

Cofundador da gestora de private equity Carlyle, David Rubenstein diz que as economias não vão voltar tão rapidamente como os investidores parecem crer

“Ainda vejo muitas oportunidades” diz gestor de ações da Mauá Capital

Renato Ometto acredita que empresas da bolsa estão mais bem preparadas do que nunca para enfrentar a crise

Agenda

Nesta terça-feira, teremos nos EUA a divulgação dos dados de ofertas de emprego, conhecido como JOLTS, de abril. Já na Europa será divulgado o PIB do primeiro trimestre da Zona do Euro. As previsões são de uma queda de -3,2%.

Lives

12h – Erico Traldi, diretor de TV e áudio da Samsung Brasil, Ana Carolina Lima, diretora de conteúdo do Globoplay, e Francisco Clemente, sócio-líder de mídia e esportes da KPMG no Brasil

A nova fase do entretenimento digital

Com Lucas Agrela, jornalista da EXAME

Veja no YouTube

18h – Exame Research

AINDA vale a pena investir em renda fixa?

Com Odilon Costa e Arthur Mota, da Exame Research

Veja no YouTube da Exame Research