As novidades da Apple; vacina em novembro? e tudo para ler hoje

Leia as principais notícias desta terça-feira (15) para começar o dia bem informado:

As quentes do dia

Apple anuncia novidades nesta terça – e pode deixar iPhone 12 de lado

O anúncio dos novos produtos será online e acontecerá hoje às 14h no horário de Brasília. Acompanhe a cobertura na EXAME

Vacina chinesa estará pronta para uso em novembro, dizem cientistas

Das 9 vacinas potenciais em última fase de testes segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), três são chinesas

No radar: dados da China e o que mais move o mercado nesta terça

Vendas no varejo chinês crescem pela primeira vez no ano, enquanto produção industrial segue firme

Varejo registra alta na China pela 1ª vez desde o início da pandemia

As vendas no varejo aumentaram 0,5% em agosto em ritmo anual. Indicador chegou a registrar queda de 20,5% em janeiro e fevereiro

As últimas 48 horas cruciais para definir as eleições municipais de 2020

Partidos têm até a quarta-feira para escolher os candidatos. Enquanto São Paulo está embolado, Rio de Janeiro tem série de escândalos de corrupção

Plano&Plano testa apetite do mercado por IPOs do setor de imóveis

Oferta inicial de subsidiária da Cyrela pode movimentar até 1,3 bilhão de reais; setor de imóveis lidera em número de IPOs na bolsa neste ano

Data center submarino da Microsoft passa no teste após 2 anos no mar

Projeto aponta para um futuro em que as máquinas poderão ser instaladas na água para reduzir falhas e consumir menos energia

FHC e ex-presidentes latino-americanos alertam para riscos à democracia

O texto defende que as medidas adotadas para diminuir a crise da covid-19 não sirvam “como um cheque em branco” para enfraquecer políticas anticorrupção

Mulher que gere fundos levará 2 séculos para ter mesmo status que homem

O ritmo em que mulheres assumem postos em gestão de fundos tem sido “extremamente lento”, mostra pesquisa da Citywire

Top 50: confira os carros mais (e menos) vendidos do mercado até agosto

As “quatro grandes” montadoras do país continuam dominando a liderança do ranking da Fenabrave, que reúne as concessionárias

Prouni: inscrições para bolsas remanescentes começam hoje

Interessados têm até o dia 30 para fazer a inscrição. Ao todo, serão ofertadas cerca de 90 mil bolsas

Trabalhadores nascidos em setembro recebem o PIS a partir desta terça

O valor do abono salarial varia de 88 a 1.045 reais, de acordo com a quantidade de meses trabalhados durante o ano-base 2019

Política e mundo

Bancada evangélica diz ter votos para derrubar veto de Bolsonaro

Bancada evangélica quer manter o perdão a dívidas previdenciárias e tributárias de igrejas e templos, que totalizam quase R$ 1 bilhão

Israel, Emirados Árabes e Bahrein assinam acordo de paz nesta terça-feira

Moradores dos três países poderão fazer turismo e negócios entre si. O acordo será assinado na Casa Branca em cerimônia com o presidente Donald Trump

Furacão Sally ganha força e se aproxima dos Estados Unidos

O furacão Sally deve atingir a fronteira entre Mississippi e Alabama na quarta-feira, 16, de acordo com o Centro Nacional de Furacões (NHC)

Austrália não registra morte por coronavírus pela 1ª vez em dois meses

A quarentena em Melbourne foi flexibilizada após a diminuição no número de casos de coronavírus

Enquanto você desligou…

Pesquisa do Google mostra o principal fator dos times de alta performance

Especialista da escola do Google para lideranças participa de evento online e gratuito da Kenoby. Confira a entrevista exclusiva com Adam Leonard

Depois do Citi, quando o Brasil terá uma mulher CEO de grande banco?

Nunca houve liderança feminina nos grandes bancos do país. Aqui, bancos estrangeiros lideram iniciativas

Agenda

O Fed libera os dados da produção industrial americana no mês de agosto, assim como no acumulado do ano. Esse é um dos principais indicadores da economia do país e oferece perspectivas sobre a força do setor manufatureiro, os empregos na área, os salários e a renda dos trabalhadores.

LIVES

9h – Money Report

Quais as características fundamentais para a liderança num mundo cada vez mais complexo após a pandemia do novo coronavírus? E o que falta para termos empresas, investidores e gestores públicos preparados para a retomada? Esses são dois dos principais temas a serem discutidos numa megalive. Durante 11 horas de debates, os convidados vão se aprofundar na discussão macro e nos exemplos detalhados de mudanças que se intensificaram na pandemia e que vieram para ficar.

Confira a programação completa aqui.

Frase do dia

“Quanto maior o artista, maior a dúvida. Confiança grande demais é algo destinados aos menos talentosos como um prêmio de consolação” – Robert Hughes.