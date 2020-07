As 30 ações favoritas dos fundos de investimento

São Paulo — No Brasil, existem atualmente cerca de 14,8 mil fundos de investimento. Desses, quase 2 mil aplicam exclusivamente em ações, segundo dados da Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais (Anbima).

Um levantamento produzido pelo sistema ComDinheiro, a pedido de EXAME.com, mostra em quais papéis do Ibovespa os fundos têm mais recursos investidos.

O ranking foi criado com base nas carteiras de investimento do mês de setembro, divulgadas pelas instituições até o momento. Como os fundos têm um prazo de 90 dias para apresentarem seus documentos, o levantamento engloba entre 85% e 90% dos fundos que atuam no mercado hoje, segundo estimativas do Comdinheiro.

Veja na lista abaixo quais são os “ovos de ouro” dos fundos, o valor investido em cada uma das ações e a rentabilidade de cada papel desde o início do ano.