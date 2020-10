Arezzo salta 12% com Reserva; Credit eleva preço-alvo de Localiza em 73%

As ações da Arezzo (ARZZ3) disparavam 12,44%, cotadas em 59,51 reais, às 11h46 desta sexta-feira, 23, após a empresa anunciar, nesta manhã, a compra da Reserva, incluindo em seu portfólio as marcas Reserva, Reserva Mini, Oficina Reserva, Reserva Go, INK e EVA. Com a alta, os papéis alcançam o maior patamar intradiário desde 10 de setembro. O volume financeiro movimentado com o ativo no mesmo momento era de 144,5 milhões de reais, quase 5 vezes superior à média dos últimos 21 pregões. Quer saber qual o setor mais quente da bolsa no meio deste vaivém? Assine a EXAME Research.

A operação, que inclui uma quantidade em dinheiro e participação de 8,7% da Arezzo, foi avaliada em 715 milhões de reais. Em comparação, os papéis de outras empresas do setor de vestuário e calçados, como Renner, Vulcabras (VULC3), Grendene (GRND3), Guararapes (GUAR3) seguem sem fortes oscilações.

Segundo os analistas Renato Mimica e Bruno Lima, da Exame Research, a movimentação é positiva por parte da Arezzo em termos estratégicos. “Com a compra, a empresa amplia seu escopo e passa a atuar no mercado de moda e vestuário mais amplo”, comentam em relatório.

Bancos

Em relatório, o Bradesco BBI apontou que o Santander (SANB11), que abre a temporada de resultados do terceiro trimestre do setor, com divulgação na terça-feira, 26, deve registrar o melhor balanço no período. A unit do banco subia 2,55% neste pregão, figurando como a quarta maior valorização do Ibovespa. Bradesco PN (BBDC4) e Banco do Brasil (BBAS3) avançavam 0,57% e 0,30%, respectivamente, enquanto Itaú (ITUB4) recuava 0,27%.

Locadoras de veículos

O Credit Suisse elevou o preço-alvo das três locadoras de veículos da Bolsa. A meta das ações da Localiza (RENT3) foi a que mais subiu, em quase 73%, indo de 42,86 reais para 74,00 reais. Para Unidas (LCAM3), o preço-alvo passou de 23,00 reais para 33,00 reais, e Movida (MOVI3), de 18,00 reais para 22,00 reais. Segundo os analistas do banco, a mudança refletem a fusão anunciada entre Localiza e Unidas, assim como perspectiva de crescimento renovada após a crise de Covid-19. No pregão, os papéis da Localiza, Movida e Unidas recuavam 2,17%, 0,49% e 1,38%, respectivamente.

Os analistas comentam que a fusão entre as duas companhias seria transformador para o negócio, criando um líder de mercado muito maior do que seus competidores, embora vejam ainda incertezas em relação à aprovação do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade). Por conta disso, eles comentam que o preço-alvo para o papel considera uma probabilidade de aprovação com alterações de 60%, com a meta indo a 60,00 reais caso o acordo seja rejeitado e 83,00 reais, caso aprovado.

Track & Field

As ações da Track & Field foram precificadas ontem a 9,25 reais em sua Oferta Inicial de Ações (IPO, na sigla em inglês), ficando abaixo da faixa indicativa. Os papéis estreiam na B3 na próxima segunda-feira, 26.

Os analistas Mimica e Lima, da Exame Research, reforçaram, em relatório, que mais uma vez uma empresa precisou baixar o preço da ação para emplacar seu IPO e que o fato de a oferta ser majoritariamente secundária, quando os recursos ficam com os acionistas vendedores e não vão para a companhia, e envolver apenas açõe preferenciais elevou a cautela do mercado.

É hora de seguir investindo em ações de varejo/finanças/construção/educação? Monte a melhor estratégia com os especialistas da EXAME Research.