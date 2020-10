Ibovespa cai e dólar sobe com pessimismo sobre estímulo antes de eleições

Sem definições sobre o pacote de estímulo americano, a possibilidade de que o pacote seja aprovado antes das eleições já não é mais vista pelos investidores com o mesmo otimismo do início da semana. A piora da percepção reflete no cautela nas bolsas de valores e no mercado de câmbio, onde o dólar já começa a ganhar força novamente. No mercado local, o dólar, que abriu em queda, sobe e já é negociado acima dos 5,60 reais. Na bolsa, o Ibovespa caía 0,44% para 101.470.36 pontos, enquanto, nos Estados Unidos, os índices S&P 500 e Nasdaq oscilam próximo da estabilidade. Quer saber qual o setor mais quente da bolsa no meio deste vaivém? Assine a EXAME Research.

“É zero a chance de o pacote americano ser aprovado antes das eleições. Até mesmo porque se um acordo fosse anunciado agora, não haveria tempo hábil para passar na Câmara e no Senado”, afirma Jefferson Laatus, estrategista-chefe do Grupo Laatus. Segundo ele, uma aprovação do pacote agora favoreceria o presidente e candidato a reeleição Donald Trump, o que seria contra os interesses da democrata e presidente da Câmara, Nancy Pelosi. “Ela vem dando declarações sobre as negociações, mas ela não quer fechar um acordo sem antes ter certeza que o Joe Biden vai vencer as eleições.”

Apesar das incertezas do mercado, as bolsas europeias operam majoritariamente em alta, com destaque para o índice espanhol IBEX 35, que sobe mais de 1%. De acordo com Laatus, o tom mais positivo no continente se deve à alguma expectativa de que o Banco Central Europeu tenha que fazer mais estímulos para amenizar os impactos da pandemia na Europa, que vive a segunda onda de coronavírus. “Os casos de coronavírus estão bem altos por lá e talvez o BCE tenha que injetar mais estímulos. É possível que na semana que vem o mercado esqueça o estímulo americano e passe a especular mais sobre um pacote europeu.

No radar dos investidores também estão os dados dos Índices de Gerente de Compras (PMIs, na sigla em inglês) de outubro. Divulgado nesta manhã, o PMI industrial dos Estados Unidos ficou praticamente em linha com as estimativas, em 53,3 pontos – acima da linha de corte dos 50 pontos que divide a expansão da contração da atividade. Já o PMI do setor de serviços americano superou as expectativas de 54,6 pontos e veio a 56 pontos. Já na Zona do Euro, o PMI industrial ficou em 54,4 pontos (ante expectativa de 53,1 pontos). Por outro lado, o PMI composto veio abaixo dos 50 pontos, assim como o PMI de serviços. No continente, o destaque positivo ficou com os PMIs da Alemanha, onde o PMI Industrial bateu 58 pontos.

No Brasil, as atenções se voltaram para o IPCA-15 de outubro, que apresentou alta da inflação de 0,94% ante projeções de 0,81%. Com os sinais de inflação se avolumando, os juros futuros com vencimento em março de 2021 sobem cerca de 3%, embora o mercado siga precificando a manutenção da taxa de juros até o fim do ano. “Inflação tem que derrubar com [alta dos] juros. Mas já se falou que o Banco Central deve manter a taxa de juros estável por um longo tempo. É um indicador que tem que ser acompanhado”, afirma Jeffferson Ruik, diretor de câmbio da Correparti. A elevação de juros tende a favorecer a moeda local, já que os investimentos em títulos ficam mais rentáveis, aumento o interesse de estrangeiros pelo produto, mas, segundo Ruik, o IPCA-15 não chegou a fazer preço no câmbio.