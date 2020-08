Apple vale mais que Brasil; fusão da Gafisa: o que você precisa saber hoje

MERCADOS

Ibovespa volta aos 100 mil pontos

A bolsa brasileira fechou em queda nesta quarta-feira com os temores sobre o equilíbrio fiscal se avolumando no mercado. A ata da última reunião de política monetária nos Estados Unidos também exerceu pressão negativa sobre os negócios no período da tarde. O Ibovespa, principal índice da B3, encerrou em queda de 1,19%, em 100.853,72 pontos. Com isso, o dólar comercial subiu 1,1% e encerrou sendo vendido por 5,530 reais — maior cotação desde 22 de maio. Com variação semelhante, o dólar turismo fechou cotado a 5,83 reais.

___

Apple atinge US$ 2 trilhões em valor de mercado

A Apple se tornou nesta quarta-feira a primeira empresa americana a ter um valor de mercado de 2 trilhões de dólares, impulsionada principalmente por novos produtos, como assinaturas de serviços (que incluem a Apple Music, a Apple TV, o iCloud e o Apple Arcade), e deixando cada vez mais para trás a dependência do iPhone. As ações da Apple já acumulam uma alta anual de 60% em 2020. Desde o lançamento do iPhone, em 2008, a receita anual da Apple subiu de 37,5 bilhões de dólares para 260 bilhões de dólares, um salto de 593% em 12 anos. A empresa também conta hoje com serviços de streaming de música, o Apple Music, jogos, o Apple Arcade, e séries, o Apple TV+. Com isso, o setor de serviços da companhia a cada trimestre, e já compõe 13,1 bilhões de dólares do faturamento da companhia globalmente, segundo dados do último trimestre. Os 2 trilhões de dólares distanciam a Apple das demais big techs dos Estados Unidos. A Amazon, segunda mais valiosa, tem um valor de mercado de 1,65 trilhão de dólares. O PIB brasileiro é de cerca de 1,9 trilhão de dólares.

___

Sócios da Avianca Holdings são presos

Os irmãos Germán e José Efromovich, donos do estaleiro Eisa, foram presos preventivamente na manhã desta quarta-feira na fase 72 da Lava-Jato. Ambos são acionistas da Avianca Holdings, que não é citada nas investigações. Seis mandados de busca e apreensão também foram cumpridos pela Polícia Federal em Alagoas, no Rio e em São Paulo. A PF, em cooperação com o Ministério Público Federal, deflagrou a operação para combater suposta fraude em licitação da Transpetro, subsidiária da Petrobras responsável pelo transporte de combustível e pela importação e exportação de petróleo e derivados, para compra e venda de navios. A suspeita é que o estaleiro contratado por 857 milhões de reais para fornecer os navios pagou propina a um executivo da estatal. O prejuízo com a contratação é estimado em 611 milhões de reais.

___

Gafisa propõe fusão com Tecnisa

A construtora Gafisa, que desde o início do ano passado está reestruturando sua operação, anunciou nesta quarta-feira uma inesperada proposta de fusão com a concorrente Tecnisa. A proposta foi divulgada pela Tecnisa, que disse que a oferta não especificava a estrutura da operação — se haveria pagamento em dinheiro ou troca de ações, por exemplo — nem os motivos econômicos e financeiros que fundamentariam a transação. Segundo a Tecnisa, o documento que recebeu da Gafisa afirmava que a “definição dos procedimentos aplicáveis ficará a cargo das negociações entre as administrações de ambas as sociedades.” Então, o conselho de administração da Tecnisa decidiu se reunir, em caráter extraordinário, para avaliar a proposta, frisando que, até o momento, não há qualquer tipo de negociação entre as duas companhias.

___

Apoio ao setor aéreo pelo BNDES

O apoio do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) ao setor aéreo depende agora do aceite das companhias, afirmou nesta quarta-feira o presidente da instituição de fomento, Gustavo Montezano. Ao comentar sobre a demora de quase cinco meses para colocar a linha de apoio para funcionar — até hoje, a primeira operação ainda não foi fechada —, o executivo disse que a “gestão de passivos” por parte das companhias era um requisito inicial e que, atualmente, “algumas empresas têm dúvidas se precisam do recurso” do BNDES. Segundo Montezano, as companhias aéreas fizeram a “gestão de passivos” requerida e, “agora, depende delas apertar o botão e fazer as ofertas” de títulos de dívida conversíveis em ações, modelo escolhido pelo BNDES para a linha de apoio ao setor.

___

BRASIL

Taxa de contágio caiu de 1,1 para 0,98. REUTERS / Amanda Perobelli Taxa de contágio caiu de 1,1 para 0,98. REUTERS / Amanda Perobelli

Contágio da covid-19 desacelera

Pela primeira vez desde abril, o ritmo de transmissão da covid-19 está em desaceleração no Brasil. De acordo com dados do centro de controle de epidemias do Imperial College, a taxa de contágio (Rt) no país foi de 0,98, número que indica quantas pessoas são infectadas, em média, por cada paciente do novo coronavírus. Os dados foram verificados na semana que começou no domingo, 16. Isso significa que 100 pessoas contaminadas contagiam outras 98 que, por sua vez, passam a doença para outras 96. Essas contaminam 94 e assim sucessivamente, o que comprova a desaceleração do contágio. Em julho, o país apresentou taxas de 1,01, situação definida como “fora de controle”. O Brasil deixou a zona vermelha pela primeira vez depois de 16 semanas consecutivas de taxa de transmissão acima de 1.

___

São Paulo amplia abertura de comércios

O governo do estado de São Paulo vai ampliar de 6 horas para 8 horas a abertura de comércio, shoppings, bares, restaurantes, salões de beleza e academias. A medida começa a valer a partir de sexta-feira, 21, e somente nas regiões que estão na fase 3 amarela do Plano São Paulo, a diretriz que determina a quarentena. Atualmente, 86% do estado de São Paulo está na fase amarela, incluindo a capital paulista. De acordo com o vice-governador, Rodrigo Garcia, a regulamentação vai ficar a cargo das prefeituras. Os estabelecimentos também vão poder escolher se fazem as 8 horas de forma ininterrupta ou se fracionam em duas partes. O horário máximo de atendimento permanece o mesmo, até as 22 horas. Também continuam as medidas de segurança, como uso obrigatório de máscara e capacidade máxima de 40%.

___

Renda Brasil em Janeiro

A equipe do ministro da Economia, Paulo Guedes, trabalha para que o Renda Brasil — programa que o governo prepara para substituir o Bolsa Família e é a maior aposta de Bolsonaro na área social — comece a vigorar em janeiro de 2021, atendendo a um pedido do próprio presidente. A ideia é não deixar um vácuo entre o auxílio emergencial concedido durante a pandemia, considerado fundamental para aumentar sua popularidade, e o novo programa social. Há discussões para prorrogar o auxílio até o fim do ano. O Renda Brasil deve atender de 20 a 21 milhões de famílias. E o programa deve aumentar o valor médio do Bolsa Família, que hoje é de 190 reais, para algo em torno de 300 reais por mês, pressionando os gastos públicos.

___

Celso de Mello tira licença médica

O decano do Supremo Tribunal Federal (STF), Celso de Mello, tirou nesta quarta-feira uma nova licença médica. Celso é o relator do inquérito que investiga se o presidente da República, Jair Bolsonaro, tentou interferir politicamente na Polícia Federal, conforme acusações feitas pelo ex-ministro da Justiça e Segurança Pública Sergio Moro. No STF, na Procuradoria-Geral da República (PGR) e na Polícia Federal, é aguardada com expectativa a decisão de Celso de Mello sobre o depoimento de Bolsonaro na investigação sobre a interferência do chefe do Executivo na PF. Em julho, o procurador-geral da República, Augusto Aras, pediu ao STF que Bolsonaro possa escolher a forma como prefere depor no inquérito que apura interferência na Polícia Federal.

___

MUNDO

O app chinês será vetado nos Estados Unidos a partir de setembro. Hollie Adams / Getty Images O app chinês será vetado nos Estados Unidos a partir de setembro. Hollie Adams / Getty Images

EUA envia navio com mísseis ao litoral da China

Os Estados Unidos enviaram um navio com mísseis à região que fica perto da China e de Taiwan, território semi-autônomo chinês. A Marinha americana confirmou que o navio passou pelo local, mas disse que a ação é uma patrulha de rotina na região. A presença do navio é mostra de “compromisso com um livre e aberto Indo-Pacífico”, segundo o braço da Marinha americana responsável por patrulhas no Pacífico, a chamada US Pacific Fleet. O Exército chinês (o Exército de Libertação Popular, ou People’s Liberation Army no termo padrão em inglês), disse na manhã desta quarta-feira que os militares estavam em “alerta máximo” para proteger o território. O navio passou pelas águas do Estreito de Taiwan, que separa por mar o território e a China continental. A rota exata do navio não foi confirmada pelas autoridades, mas a embarcação teria passado perto de uma parte da área que é extremamente próxima da costa leste da China continental.

___

Trump diz que apoia se a Oracle quiser o TikTok

A mais nova empresa de tecnologia a entrar na briga pelo TikTok ganhou apoio declarado do presidente Donald Trump. A Oracle, gigante de software, está em conversas preliminares com a dona do app, a chinesa ByteDance. Trump disse a jornalistas que vê com bons olhos caso a Oracle avance na compra do aplicativo de vídeos. O fundador da Oracle, Larry Ellison, é um dos poucos empresários de tecnologia que é apoiador declarado de Trump.“Bem, eu acho que a Oracle é uma ótima empresa e acho que seu fundador é um cara maravilhoso, uma pessoa maravilhosa. Acho que a Oracle com certeza seria uma empresa que conseguiria lidar com isso [o TikTok]”, disse Trump.

___

Estado Islâmico sequestra centenas na África

Apesar de ter sido militarmente derrotado em 2017 no Iraque, o grupo Estado Islâmico criou ramificações que continuam ativas. Um dos afiliados do grupo na África, o Boko Haram, sequestrou centenas de pessoas na Nigéria, de acordo com relatos das autoridades locais. As razões do ataque ainda não estão claras. O Boko Haram tem entrado em confronto com as forças de seguranças na Nigéria. O sequestro aconteceu na cidade de Kukawa, em uma região que era controlada pelo Boko Haram até alguns anos atrás. Os militantes geralmente perseguem famílias e comunidades que não professam a região islâmica.

___

Renda básica na Alemanha

Assunto que ganha força em meio aos impactos sociais e econômicos da crise do coronavírus, a renda básica universal começou a ser testada na Alemanha. Conduzido pelo Instituto Alemão de Pesquisa Econômica, o estudo recebeu por doações privadas e vai pagar 1.200 euros (cerca de 7.800 reais) a 120 pessoas todos os meses, por três anos. O valor é um pouco maior que a linha de pobreza no país. Depois desse período, a ideia dos pesquisadores é comparar os resultados obtidos nesse grupo com outro, com pessoas que não receberam os pagamentos. Defendida há séculos por economistas, a renda básica universal é um modelo de distribuição de renda, com pagamentos a cidadãos, geralmente uma vez por mês, independentemente de sua renda ou situação de emprego.