Aporte milionário no Nubank; protestos voltam aos EUA e tudo para ler hoje

Leia as principais notícias desta quarta-feira (26) para começar o dia bem informado:

As quentes do dia

Nubank recebe novo investimento de US$ 300 milhões

Fintech brasileira, o Nubank já tem 26 milhões de clientes e reduziu o prejuízo no primeiro semestre apesar da pandemia do novo coronavírus

Três meses após George Floyd, novos protestos nos EUA pressionam Trump

Ao menos uma pessoa morreu em protestos hoje. Enquanto isso, no terceiro dia da convenção republicana, Mike Pence terá de fazer frente a Kamala Harris

Bolsonaro busca apoio de mais pobres com Casa Verde Amarela

Popularidade do presidente tem crescido entre população de renda mais baixa, principalmente por causa do auxílio emergencial de R$ 600

Em busca de agenda positiva, Bolsonaro vai a Minas Gerais nesta quarta

Presidente participa de cerimônia de retomada de um dos fornos da unidade da siderúrgica Usiminas, em Ipatinga, parada em abril por causa da pandemia

Sequelas podem arrastar impacto econômico da pandemia por gerações

Fatia crescente dos sobreviventes carrega condições debilitantes; custo dessa outra dimensão traiçoeira da covid-19 pode chegar a US$ 35,3 trilhões até 2025

Covid-19: Rio ocuparia 13º lugar no ranking global de mortes se fosse um país

Com 15.560 óbitos confirmados, estado estaria à frente de países como África do Sul e Chile

Preservação pode trazer US$10 bi por ano ao Brasil, diz Walter Schalka

Presidente da Suzano diz que o Brasil depende de resultados concretos para voltar a atrair investimentos

Resultado da Caixa revela dimensão da atuação do banco público na pandemia

Banco estatal foi o principal canal de distribuição do auxílio emergencial e também reduziu juros do crédito imobiliário e do cheque especial

Caixa tem lucro de R$ 2,6 bi no 2º trimestre, queda de 39,3% em um ano

A margem financeira totalizou R$ 9,6 bilhões no segundo trimestre, redução de 31,8% em relação ao igual período do ano anterior

Pesquisa da USP aponta o motivo da queda dos casos de covid-19 em SP

O surgimento de “bolhas” de imunidade pode atrasar a disseminação da doença na capital paulista, mas isso não significa imunidade de rebanho

Satisfeito com investimento que rende 100% do CDI? Hora de refletir

Com a Selic na mínima histórica, é hora de você mudar a forma como você olha a rentabilidade da renda fixa

Política e mundo

Caso Flordelis: dinheiro e relógios do pastor sumiram após o assassinato

Bens do pastor Anderson podem ter sido usados para pagar sua própria execução

Frederick Wassef, advogado da família Bolsonaro, é investigado pelo MPF-RJ

Frederick Wassef e escritório do qual ele é sócio são alvos de procedimento por suspeita de peculato, corrupção, lavagem de dinheiro e organização criminosa

Em 3ª noite de protestos antirracistas, duas pessoas morrem em Wisconsin

Protestos acontecem após a execução de Jacob Blake, que foi baleado sete vezes à queima-roupa por um policial

Melania Trump subverte o roteiro e surpreende na convenção republicana

Falando do sofrimento causado pela pandemia e expressando luto pelas vítimas, primeira-dama faz discurso destoante

Enquanto você desligou…

Veja as empresas que venceram o Google no ranking de mentalidade digital

O Google pode ser o favorito como empregador dos sonhos, mas duas empresas são considerar mais digitais pelos talentos brasileiros

Bain & Company lança no Brasil a metodologia NPS Prism

Metodologia permite aos bancos e seguradoras ter mais informações sobre a experiência de seus clientes e dos concorrentes

Chinesa de carros elétricos Xpeng precifica IPO e pode levantar US$ 1,1 bi

A startup, que tem a Alibaba como um de seus investidores, quer atrair capital dos Estados Unidos, mesmo diante da escalada das tensões com o governo chinês

Agenda

Os Estados Unidos divulgam os pedidos de bens duráveis, que medem a variação do valor total das novas encomendas. O Energy Information Administration atualiza os estoques de petróleo bruto e em cushing do país.

Live

13h30 – Questão Macro

Exame Research: Álvaro Frasson, economista do BTG Pactual Digital, Fabiane Stefano, editora de Macroeconomia na Exame, e Arthur Mota, economista da Exame Research, trazem para você sua atualização econômica semanal.

Inscreva-se aqui para ser avisado quando o programa for ao ar.

Frase do dia

“A liderança é a arte de fazer uma pessoa querer fazer algo que, na verdade, vai ajudar você” – Dwight Eisenhower.