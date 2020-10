Apesar de ansiedade, investidores mantêm apostas em ações

O clima é de ansiedade entre investidores em outubro de 2020. As eleições presidenciais nos Estados Unidos se aproximam. Seus portfólios desafiam uma recessão. Índices de referência dispararam para os maiores níveis em duas décadas.

Ao mesmo tempo, perder oportunidades não é uma opção. Deixar de lado ganhos com ações neste ano, quando o desemprego aumenta e o crescimento econômico é frágil, tem custado muito caro. E, embora indicadores gerais de preços de ações pareçam inflados, muitas empresas individuais, especialmente em tecnologia e saúde, ainda parecem atraentes.

A partir desse conjunto de circunstâncias, surge um plano de investimento, no qual investidores se protegem de grandes oscilações combinadas, enquanto compram alguns papéis de empresas promissoras. Por si só, a prática, conhecida como hedge de mercado, não é nova – é uma estratégia fundamental no manual do investidor profissional. Mas o grau em que isso acontece é quase sem precedentes.

Uma medida padrão, a diferença entre o posicionamento de opções otimistas em ações individuais e índices na Cboe acaba de atingir o nível mais amplo em mais de duas décadas. Hedge funds aumentaram sua exposição líquida a empresas individuais para uma máxima de cinco anos, e reduziram suas participações em produtos macro, como fundos de índice, segundo dados compilados pela unidade de corretagem prime do Goldman Sachs.

Para alguns, isso pode ser um sinal de que a seleção de ações está de volta. Para outros, é uma lente para a psicologia do investidor em um momento em que os fundamentos de negócio para empresas individuais são muito mais fáceis de prever do que qualquer risco macro. Isso deu origem a grandes apostas que visam vencedores do trabalho remoto como Amazon.com e Zoom Video Communications ou empresas resistentes à recessão, como Procter & Gamble e Clorox.

“Vai levar algum tempo até que realmente saibamos qual será o cenário para a economia”, disse Matt Maley, estrategista-chefe de mercado da Miller Tabak + Co. “Os investidores sabem que, se for uma segunda onda forte, algumas empresas se sairão bem e outras não. Portanto, o mercado continuará a ser um mercado do selecionador de ações.”