Ant Financial pode valer US$ 450 bilhões — ou 15 Magalu

O Ant Group, do bilionário chinês Jack Ma, está prestes a realizar a maior oferta pública inicial (IPO) do mundo, e os investidores estão vasculhando seus livros, tentando calcular seu valor. Especialistas apontam que a chave para compreender se o valor da companhia está correto ou não está no entendimento de seu modelo de negócios, analisando a relação entre suas unidades de negócio e medindo seu potencial de crescimento. Quer saber qual o setor mais quente da bolsa no meio deste vaivém? Assine a EXAME Research

De acordo com informações, o Ant deu início a seu roadshow de IPO digital e está envolvido em discussões com investidores na Ásia, Europa e Estados Unidos.

O grupo responsável pela venda de ações está enviando pesquisas para investidores nesta semana, fixando a avaliação de curto prazo da companhia de 350 bilhões a 450 bilhões de dólares, incluindo o dinheiro que está levantando no IPO, de acordo com fontes a par do assunto. A companhia está vendendo 11% de uma base de capital ampliada no IPO, excluindo uma opção de lote suplementar.

Caso a companhia realmente passe os 400 bilhões de dólares, vai atingir um valor equiparável ao da economia da Nigéria ou da Áustria. Em uma escala local, o grupo do bilionário chinês valeria aproximadamente 15 Magalu.

Antes que as especulações ganhassem força, a expectativa era que a avaliação da companhia estivesse em torno de 250 bilhões de dólares.

A companhia não fará seu IPO antes da eleição nos Estados Unidos, em 3 de novembro, quando os mercados podem ficar turbulentos.