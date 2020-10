Animal Crossing da Nintendo prepara fãs para negociação de ações

“Animal Crossing: New Horizons” se tornou um game de sucesso durante a pandemia, proporcionando uma agradável distração: um paraíso virtual onde jogadores em casa no mundo todo poderiam começar uma vida nova, construindo ilhas idílicas ao lado de outros moradores, que aparecem na forma de pássaros, cães ou mesmo avestruzes.

Para Angie Fung, de 24 anos, o jogo da Nintendo mais popular da temporada levou a algo inesperado: agora ela investe em ações.

A jornada da residente de Seattle começou quando estava tentava ganhar dinheiro rápido para desenvolver sua ilha. Existem muitas maneiras de acumular dinheiro virtual no jogo – como literalmente sacudir árvores ou até mesmo pescar e vender peixes. Mas a maneira mais sofisticada é negociar nabos.

Ela ficou obcecada, juntando-se a centenas de milhares de jogadores que dedicam muitas horas de pesquisa para encontrar os melhores preços para suas raízes virtuais.

Angie Fung: do game para o mercado de ações

Marketplaces se espalharam por sites como Turnip.Exchange e Reddit, onde um fórum com 319 mil “produtores de nabos” discutem preços e oferecem seus produtos. Um projeto chamado Turnip Prophet tenta prever os preços do nabo usando informações coletadas do código do software do jogo.

O namorado de Fung percebeu que ela dedicava tanto tempo e esforço com essas commodities falsas que também poderia tentar a sorte com ações reais.

Fung disse que a ideia surgiu nesse exato momento. “São quase a mesma coisa, em termos de conceito.”

Foi quando Fung, que trabalha com gestão de propriedades comerciais durante o dia, se uniu a uma onda de novos investidores do mercado acionário que estão comprando e vendendo de graça por meio de corretoras online. No segundo trimestre, ela investiu cerca de US$ 1.000 em ações de tecnologia: na empresa de segurança cibernética Palo Alto Networks, na fabricante de semicondutores Nvidia e na processadora de pagamentos Square. Ela também apostou em ações que valem centavos, as chamadas penny stocks, relacionadas à Covid, disse.

Existem algumas semelhanças emocionais entre acumular fortunas com nabos e construir um portfólio na vida real, disse John Poelking, analista sênior de jogos da Mintel.

“As apostas são muito diferentes porque é a moeda do jogo em relação à moeda do mundo real, mas ainda é um investimento”, disse. “Você fica chateado quando perde na moeda do jogo. Mesmo que não seja real, parece real para você.”

A Investopedia e a consultoria de robôs Betterment têm usado o Animal Crossing como forma de explicar conceitos de mercado básicos e mais avançados, como oferta e demanda, arbitragem, e como conduzir análises técnicas e fundamentais para ações reais. A Betterment disse que o jogo ilustra que os investimentos de curto prazo são arriscados, o monitoramento de portfólios é estressante e a diversificação é importante.