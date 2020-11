Aéreas saltam até 15%, Petrobras sobe 8% e Enjoei cai 7% em estreia na B3

As ações que mais sofreram com a chegada do coronavírus são as que mais sobem nesta segunda-feira, 9, com esperanças de que a pandemia termine em breve. Isso porque a farmacêutica Pfizer apresentou nesta manhã resultados preliminares sobre a última fase de testes que sua potencial vacina contra o coronavírus. Segunda a companhia, a eficácia dos testes feitos com 43.538 voluntários foi de 90%. O pedido de aprovação emergencial da vacina deve ser solicitado à agência reguladora dos Estados Unidos (FDA, na sigla em inglês) ainda neste mês.

Afetadas pela queda do consumo de petróleo, que chegou a derrubar o preço da commodity a patamares negativos neste ano, as ações ordinárias e preferenciais da Petrobras (PETR3 e PETR4) têm respectivas altas de 8,30% e 8,66% – semelhante à valorização do petróleo Brent, que serve de referência para a política de preços da estatal. No mesmo momento, os contratos do Brent, negociados em Londres, avançavam 8,06%. Com performance superior no ano, as ações da PetroRio (PRIO3), que chegaram a subir mais de 6% nesta sessão, registravam valorização bem mais amena de 1,68%.

Viagens

Altamente atingido pelas medidas de isolamento social, o setor de viagem recebe a notícia da vacina como um suspiro de alívio – e as expectativas sobre sua recuperação refletem sobre suas ações. Na liderança do Ibovespa, as ações da GOL (GOLL4) e da Azul (AZUL4) disparam 15,38% e 12,77%, respectivamente. As ações de fabricante de aeronaves Embraer (EMBR3) sobem 10,38%, também com esperanças de uma melhora na demanda, com a retomada do setor. Os papéis da agência de turismo CVC Brasil (CVCB3) sobem 10,61%.

Varejo físico

Impactadas pelo fechamento de lojas físicas, as varejistas de vestuário também apresentam forte valorização nesta segunda. Puxando a fila do setor, os papéis das Lojas Renner (LREN3) avançam 10,96%. Com menor valorização, as ações da C&A (CEAB3), Hering (HGTX3), Marisa (AMAR3) e Guararapes (GUAR3) avançam 6,57%. 4,79%, 2,21% e 4,19%. Administradoras de shopping centers também apresentam forte valorização, com BrMalls (BRML3) subindo 10,39%, Multiplan (MULT3), 8,47% e Iguatemi (IGTA3), 8,53%. Por outro lado, empresas com forte participação digital chegam a se desvalorizar, apesar do clima de euforia no mercado. Entre elas, as ações da Magazine Luiza (MGLU3) cai 1,13% e da B2W (BTOW3), 1,6%.

Estreia na B3

As ações da Enjoei, negociadas sob o código ENJU3, têm queda em dia de estreia na B3. Os papéis recuam 7,51%, indo para 9,48 reais, após terem sido precificados em oferta pública inicial (IPO, na sigla em inglês) em 10,25 reais por ação, no piso da faixa indicativa.

Ânima

As ações da Ânima (ANIM3) viraram para queda de 0,56%, depois de terem subido 3,04% na máxima do dia. A companhia reportou lucro líquido ajustado de 20,1 milhões de reais no terceiro trimestre, 75% acima do registrado no mesmo período do ano passado, mas abaixo do consenso da Bloomberg de 32,1 milhões de reais. A receita líquida ficou em 351,0 milhões de reais no período, avanço de 20% na base anual.

Segundo analistas da Exame Research, a companhia mostrou resultado sólido, mostrando resiliência do modelo de negócios, mesmo em meio ao ambiente desafiador da pandemia. Eles destacam que a base de alunos cresceu 5,8% em um ano, chegando a pouco menos de 120 mil estudantes. Desconsiderando as aquisições recentes, a base recuou 2,3%.

Exportadoras

Além das empresas ligadas a vendas digitais e tecnologia, as exportadoras figuram entre as maiores quedas do Ibovespa, tendo como pano de fundo a forte desvalorização do dólar, que já chega à casa dos 5,20 reais com a queda de hoje. Na lanterna do índice, as ações da Suzano (SUZB3) caem 3,25% e os da sua concorrente Klabin (KLBN11), 1,73%. Também com maior parte da receita vindo do exterior, a WEG (WEGE3) cai 0,26%.

Hapvida

A Hapvida (HAPV3) anunciou a compra da operadora Premium Saúde por 150 milhões de reais. Segundo os analistas da Exame Research, essa é mais uma movimentação estratégica da Hapvida, que avança em Minas Gerais, lembrando que a Premium atende a região metropolitana de Belo Horizonte, o Triângulo Mineiro e a área de Montes Claros. “Com mais essa aquisição, a companhia passará a ter 13% de participação no mercado da capital mineira e 8,2% no estado como um todo. A operação tem um viés positivo para a empresa”, comentam.

As ações da Hapvida operam praticamente estáveis hoje, com alta de 0,07% neste momento.

M. Dias Branco

As ações da M. Dias Branco (MDIA3) caem 5,29% após balanço do terceiro trimestre. A companhia viu seu lucro líquido subir 97% no terceiro trimestre, na comparação anual, para 265 milhões de reais. A receita líquida avançou 30,9% na mesma base, para 2,03 bilhões de reais.

Segundo os analistas da Exame Research, embora o resultado tenha vindo forte, os números foram impulsionados por ganhos não-recorrentes. No geral, eles apontam que a companhia continua se beneficiando da maior demanda por biscoitos e massas, mas, por outro lado, os custos também aumentaram, considerando os preços mais elevados do trigo e outras matérias-primas. Dito isso, eles avaliam que os números ficaram em linha com as expectativas.