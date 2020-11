Aéreas chegam a disparar 16% com otimismo sobre vacina; Petrobras sobe 10%

As ações que mais sofreram com a chegada do coronavírus são as que mais sobem nesta segunda-feira, 9, com esperanças de que a pandemia termine em breve. Isso porque a farmacêutica Pfizer apresentou nesta manhã resultados preliminares sobre a última fase de testes que sua potencial vacina contra o coronavírus. Segunda a companhia, a eficácia dos testes feitos com 43.538 voluntários foi de 90%. O pedido de aprovação emergencial da vacina deve ser solicitado à agência reguladora dos Estados Unidos (FDA, na sigla em inglês) ainda neste mês.

Afetadas pela queda do consumo de petróleo, que chegou a derrubar o preço da commodity a patamares negativos neste ano, as ações ordinárias e preferenciais da Petrobras (PETR3 e PETR4) têm respectivas altas de 9,46% e 9,72% – semelhante à valorização do petróleo brent, que serve de referência para a política de preços da estatal. Com performance superior no ano, mas também impulsionada pela apreciação do petróleo, a PetroRio sobe 4%.

Viagens

Altamente atingido pelas medidas de isolamento social, o setor de viagem recebe a notícia da vacina como um suspiro de alívio – e as expectativas sobre sua recuperação refletem sobre suas ações. Na liderança do Ibovespa, as ações da GOL (GOLL4) e da Azul (AZUL4) disparam 16,18% e 11,65%, respectivamente. As ações de fabricante de aeronaves Embraer (EMBR3) sobem 10,38%, também com esperanças de uma melhora na demanda, com a retomada do setor. Os papéis da agência de turismo CVC (CVCB3) sobem 10,61%.

Varejo físico

Impactadas pelo fechamento de lojas físicas, as varejistas de vestuário também apresentam forte valorização nesta segunda. Puxando a fila do setor, os papéis das Lojas Renner (LREN3) avançam 10,96%. Com menor valorização, as ações da C&A (CEAB3), Hering (HGTX3), Marisa (AMAR3) e Guararapes (GUAR3) avançam 6,57%. 4,79%, 2,21% e 4,19%. Administradoras de shopping centers também apresentam forte valorização, com BrMalls (BRML3) subindo 10,39%, Multiplan (MULT3), 8,47% e Iguatemi (IGTA3), 8,53%. Por outro lado, empresas com forte participação digital chegam a se desvalorizar, apesar do clima de euforia no mercado. Entre elas, as ações da Magazine Luiza (MGLU3) cai 1,13% e da B2W (BTOW3), 1,6%.

Exportadoras

Além das empresas ligadas a vendas digitais e tecnologia, as exportadoras figuram entre as maiores quedas do Ibovespa, tendo como pano de fundo a forte desvalorização do dólar, que já chega à casa dos 5,20 reais com a queda de hoje. Na lanterna do índice, as ações da Suzano (SUZB3) caem 3,25% e os da sua concorrente Klabin (KLBN11), 1,73%. Também com maior parte da receita vindo do exterior, a WEG (WEGE3) cai 0,26%.