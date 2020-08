Ações dos grandes bancos caem após Senado aprovar teto de juros

As ações dos quatro maiores bancos de varejo, Itaú, Bradesco, Santander e Banco do Brasil, se desvalorizam nesta sexta-feira, 7, após o Senado aprovar o projeto de lei que impõe teto sobre os juros cobrados no cartão de crédito e no cheque especial.

O projeto de lei, aprovado na véspera, limita os juros do cartão de crédito e do cheque especial a 30% ao ano para os bancos e 35% ao ano para fintechs. A instituição financeira que superar o limite estipulado será enquadrado por crime de usura. Atualmente, a taxa de juros no rotativo do cartão de crédito gira em torno de 300% ao ano.

“Esta é uma hora de chamar atenção para os bancos. Põem a mão na consciência. O que vocês fazem é injusto. Tem que repensar juros no Brasil”, afirmou o senador Lasier Martins (Podemos), relator do projeto.

O PL ainda precisa ser aprovado na Câmara dos Deputados, mas o mercado já reage negativamente a essa possibilidade. Na bolsa, as ações dos grandes bancos se desvalorizam e contribuem para a queda do principal índice da B3, o Ibovespa. Às 12h20, Santander, Bradesco, Itaú e Banco do Brasil recuam 2,77%, 2,45%, 2,08% e 1,8%, respectivamente.

“A medida do Senado preocupa, ainda mais por ser uma interferência direta do governo em empresas privadas, ainda que a expectativa é de que o projeto não passe na Câmara”, disse Jefferson Laatus, estrategista-chefe do Grupo Laatus.

Embora um dos argumentos usado no Senado para a aprovação do teto de juros tenha sido a “contribuição dos bancos”, Laatus acredita que, se aprovado, o projeto pode ter um efeito ainda mais negativo na população de baixa renda. “Os juros do cheque especial e do cartão de crédito são altíssimos porque não têm contrapartida, garantia de crédito. Se não puder cobrar, vai impedir que muitas pessoas tenham crédito.”